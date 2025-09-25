「一歩先を読んでいらっしゃる」 倉科カナが“視野の広さ”に感動した先輩俳優は…
ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する倉科カナのオフィシャルインタビューが公開された。
ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥(のん)が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。
倉科が演じるのは、飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる"元棋士のヒモ男"藤堂成悟(藤木直人)の恋人・堺礼子役。飛鳥が居候することになるバーの店主でもあり、姉御肌で情に厚く、飛鳥と藤堂の二人に寄り添い、そっと照らす灯りのような役どころとなる。
藤木の印象として、倉科は「お芝居をするにあたって垣根のまったくない方で、演技プランの相談もフランクに対応していただけたので、一緒にお芝居をしていて楽しかったです」と回想。
さらに、「視野の広い方で、スタッフさんの動きやエキストラさんの動きが全部見えていて、一歩先を読んでいらっしゃる。気配り含めて先輩・後輩関係なく誰に対しても風通しの良い方。『私も藤木さんのような先輩になりたい!』と思いました」と明かした。
また、「ちなみに撮影中、藤木さんから将棋ではなくルービックキューブを教わりました(笑)」というエピソードも披露した。
天才棋⼠の⽗のもとに⽣まれた⾶⿃(のん)。⺟と3⼈、仲睦まじい幼少期を送っていたが、ある時⽗は2⼈を捨てて出ていってしまう。⺟と貧しい⽣活を送る⾶⿃だったが、やがて⺟も病で他界し、⾶⿃は孤独の⾝となる。⼀⽅、⾶⿃を⾒捨てた⽗は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。その姿に殺意が芽⽣えた⾶⿃は、復讐⼼に突き動かされ、ある出来事をきっかけに将棋の世界へと⾜を踏み⼊れる。そして「史上初の⼥性棋⼠」を⽬指すことになる。これは、憎しみに囚われるひとりの⼥性が、将棋を通じて⼈⽣を取り戻していく物語。
