「マクロス7」より「DX超合金 VF-17S ナイトメアステルスバルキリー（ガムリン木崎機）」が商品化決定！10月1日より予約開始予定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「DX超合金 VF-17S ナイトメアステルスバルキリー（ガムリン木崎機）」を2026年3月に発売する。予約開始は10月1日を予定しており、価格は29,700円。
本製品は、アニメ「マクロス7」より、ガムリン木崎が搭乗する「VF-17S ナイトメアステルスバルキリー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「DX超合金」で商品化するもの。
VF-17Sが放映当時以来の立体化でDX超合金に登場。DX超合金では、進化形であるVF-171から逆算して立体化しており、「ステルスバルキリー」の名の通り、ファイター形態での薄さを再現している。
「DX超合金 VF-17S ナイトメアステルスバルキリー（ガムリン木崎機）」サイズ：全高 約250mm（バトロイド時） 素材：ABS、ダイキャスト、PVC セット内容
本体
ガンポッド
交換用手首パーツ左右各3種
パイロットフィギュア
手首パーツ用カバー左右
専用台座一式
補助棒
「ガムリン木崎」の駆る「ステルスバルキリー」がDX超合金に登場！
ステルス性を重視した機体形状を再現。
高速戦用のガウォーク形態。
2025年10月発売の「DX超合金 VF-19改 エクスカリバー 熱気バサラスペシャル」とのそろい踏み。
バトロイド形態正面。胸部ビーム砲はボールジョイントで可動。
バトロイド形態背面。主翼はコンパクトにたたまれる。
ガンポットを装備。ファイター時はトイオリジナルギミックとして懸架が可能。
ガウォーク高速戦用モード。肘の砲身が伸縮するギミック付き。
ガウォーク格闘戦用モード。いずれの形態でも台座へのディスプレイが可能。
ランディングギアを展開し駐機状態でのディスプレイも可能。
コクピットにはガムリンのパイロットフィギュアを格納。
『#マクロス7』より- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) September 25, 2025
「DX超合金 VF-17S ナイトメアステルスバルキリー（ガムリン木崎機）」商品化決定！
📌https://t.co/91h1ZSNnFq
放映当時以来の商品化！「ステルスバルキリー」の名の通りファイター形態での薄さを再現！
一般店頭で10月1日予約開始、2026年3月発売予定！… pic.twitter.com/9hcr4nfrAm
(C)1994 BIGWEST
※画像はイメージです。
※商品の画像・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。