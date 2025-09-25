【DX超合金 VF-17S ナイトメアステルスバルキリー（ガムリン木崎機）】 予約開始：10月1日 2026年3月 発売予定 価格：29,700円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「DX超合金 VF-17S ナイトメアステルスバルキリー（ガムリン木崎機）」を2026年3月に発売する。予約開始は10月1日を予定しており、価格は29,700円。

本製品は、アニメ「マクロス7」より、ガムリン木崎が搭乗する「VF-17S ナイトメアステルスバルキリー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「DX超合金」で商品化するもの。

VF-17Sが放映当時以来の立体化でDX超合金に登場。DX超合金では、進化形であるVF-171から逆算して立体化しており、「ステルスバルキリー」の名の通り、ファイター形態での薄さを再現している。

「DX超合金 VF-17S ナイトメアステルスバルキリー（ガムリン木崎機）」

サイズ：全高 約250mm（バトロイド時） 素材：ABS、ダイキャスト、PVC セット内容本体ガンポッド交換用手首パーツ左右各3種パイロットフィギュア手首パーツ用カバー左右専用台座一式補助棒

「ガムリン木崎」の駆る「ステルスバルキリー」がDX超合金に登場！

ステルス性を重視した機体形状を再現。

高速戦用のガウォーク形態。

2025年10月発売の「DX超合金 VF-19改 エクスカリバー 熱気バサラスペシャル」とのそろい踏み。

バトロイド形態正面。胸部ビーム砲はボールジョイントで可動。

バトロイド形態背面。主翼はコンパクトにたたまれる。

ガンポットを装備。ファイター時はトイオリジナルギミックとして懸架が可能。

ガウォーク高速戦用モード。肘の砲身が伸縮するギミック付き。

ガウォーク格闘戦用モード。いずれの形態でも台座へのディスプレイが可能。

ランディングギアを展開し駐機状態でのディスプレイも可能。

コクピットにはガムリンのパイロットフィギュアを格納。

(C)1994 BIGWEST

