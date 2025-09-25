朝ドラ「あんぱん」最終回直前に懐かしの人物続々登場「怒涛の15分」「感動で胸がいっぱい」の声 それぞれの“現在”も話題に
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第129話が、25日に放送された。懐かしの人物が続々と再登場し、反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「あんぱん」嵩、のぶの幼なじみが校長務める学校キャラデザイン
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
嵩とのぶが作り上げたアンパンマンがついにテレビアニメ化。昭和63年（1988年）10月3日、アニメ「それいけ！アンパンマン」の初回放送を迎え、のぶと嵩に関わってきた多くの人々がテレビの前で放送を見守り、それぞれが思いを巡らせた。
かつて、のぶに大きな影響を与えた代議士・薪鉄子（戸田恵子）の事務補助員をしていた世良則雄（木原勝利）は、現在は政治家として活動しているようで、鉄子の遺影に「あの嵩さんが飢えた人々を救うヒーローを誕生させましたよ」と報告した。その後、嵩はのぶの幼なじみ・小川うさ子（志田彩良）が校長を務める高知の厳格な女学院のキャラクターをデザイン。そこには、のぶの女子師範学校時代の教師・黒井雪子（瀧内公美）の姿もあり、現在も教育に携わっていることが明らかになった。
さらに、店頭のテレビで初回放送を見ていたパン職人・屋村草吉（阿部サダヲ）に「ジャムおじさんですか？」と声をかけた少年役として、幼少期の嵩を演じていた子役・木村優来も登場。最終回直前に懐かしのキャラクターが続々と再登場し、視聴者からは「再登場祭りだ〜！」「最後にまた会えて嬉しい」「まさかの世良さん登場に朝からテンション上がった」「チビ嵩のクルクル頭可愛すぎる」「うさ子と黒井先生がまだ一緒に…」「感動で胸がいっぱい」「もう泣いてる」「怒涛の15分だった」と反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
