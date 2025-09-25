ホテルのようなラウンジ、充実したアクティビティ、そして将来への「安心」。多くの高齢者が憧れる“高級老人ホーム”での暮らし。しかし、その華やかなパンフレットの裏で、際限なく溶けていくものもあって……。本記事では、和子さん（仮名）の事例とともに、老後の住まい選びに潜む落とし穴について合同会社エミタメの代表を務めるFPの三原由紀氏が解説します。※相談事例は本人の許諾を得てプライバシーのため一部脚色しています。

戸建てを売却、“高級老人ホーム”へ入居

夫の三回忌を終え、佐藤和子さん（仮名／73歳）は、東京郊外の広い戸建てに一人、取り残されていました。娘は北海道で家庭を築いており、気軽に帰省はできません。長年連れ添った夫を亡くし、一人きりの生活に、和子さんは漠然とした不安を抱えはじめていました。

家計管理は夫が担っていたため、和子さん自身は渡された生活費の範囲でやりくりするだけの生活を長年続けてきました。足りないときには夫が補填してくれる環境だったため、老後資金をどのように維持するか、長期的なお金の計画を立てた経験もありませんでした。

また、夫が元気だったころはマイカーで移動していたため、最寄りの駅から離れた立地でも不便を感じることはありませんでした。しかし、免許を持たない和子さんは、夫の死後、バスに頼る生活に。近年はその路線も減便され、バスは日に数本。近所にスーパーはなく、頼れるのは週に一度やってくる移動販売車だけです。それでは日常の買い物を賄いきれず、ちょっとした買い忘れも大ごとになります。

夫亡き戸建ての不便さと孤独…安心を求めた決断

「いまはおかげさまで元気だけど、病院に定期的にお世話になることになったら通うのも大変……」

年齢を重ねれば通院は避けられませんが、自宅から病院へ行くにはバスを乗り継ぐ、あるいはタクシーを使わなければならない距離。いざというときにすぐ駆けつけられる環境ではありません。

「このまま広い家に一人でいても、安心は得られない」。そう実感した和子さんは、戸建てを売却して生活の基盤を整え直すことを決断します。しかし、利便性が低い立地であったため、売却価格は思ったほど伸びず、1,500万円程度にとどまりました。その資金を入居一時金に充て、和子さんはある住宅型の有料老人ホームへの入居を決めます。

入居金1,500万円で始めた「理想の第二の人生」

その施設には、ダイニングルームにグランドピアノが置かれ、定期的にピアノコンサートや歌の会が開かれていました。かつて夫婦でクラシックコンサートを楽しんだ思い出がよみがえり、「ここなら心豊かに過ごせる」と和子さんは心を動かされたのです。

さらに、館内には足湯を楽しめるリラクゼーションスペースもあり、日常に小さな癒しを取り入れられる点も魅力でした。ホテルのようなラウンジも備えられ、友人に胸を張って自慢できる環境に、当初は「理想の第二の人生」を歩みはじめたかにみえました。

しかし、この決断がやがて思わぬ“老後資金の落とし穴”につながっていきます。

入居金1,500万円、月額28万円…年金収入18万円では埋められない差額

和子さんが入居したのは、東京都内でも郊外に位置する高級住宅型有料老人ホームでした。入居一時金は1,500万円、月額の基本費用は28万円。食事・管理費・居室使用料を含む金額で、同規模の施設では相場の範囲内といえます。

和子さんの収入は国民年金（老齢基礎年金）と遺族厚生年金を合わせて月18万円ほど。差額の10万円を預貯金から取り崩す生活が始まりました。

幸いに元気であり、医療費はほとんどかかっていないものの、外出イベントや有料のレクリエーションなど積極的に参加し、施設内での交流を深めていました。月2回の外出ツアー（1回8,000円）、週1回の文化教室（月1万5,000円）、理美容サービス（月8,000円）など、充実したシニアライフを満喫していたのです。そのため、支出は想定以上に膨らみ、毎月32万円近くに達していました。

そうした生活を3年続けた結果、毎月14万円の赤字が積み重なり、500万円以上の預貯金を取り崩すことになりました。入居時に2,500万円あった資金は、すでに2,000万円を切っています。このペースでは90歳を迎える前に資金が尽きる可能性が現実味を帯びてきました。

今後、体調の変化によって医療や介護サービスを利用するようになれば、その費用は別途発生します。現時点でさえ月14万円の赤字であることを考えると、将来的な負担はさらに重くなるのは避けられません。まさに「寿命との競争」が始まっているのです。

「なにがいけなかったの……。安心して暮らすために選んだホームなのに、逆に老後資金の不安が増えてしまった」――。和子さんはそう、面会に訪れた娘の前でむせび泣きました。

老後破綻を防ぐために…住まい選びと資金計画のポイント

入居から3年が経ち、元気に外出やレクリエーションを楽しんでいる和子さんですが、資金の取り崩しは想像以上に早く進んでいます。今後、体調の変化によって医療や介護サービスを利用するようになれば、費用はさらに膨らむのは避けられません。「安心を得るための選択」がかえって不安を呼び込むという皮肉な結果になりつつあります。

こうした事態を避けるためには、次の3つの視点が欠かせません。

1．寿命を見据えた長期シミュレーション

入居時だけでなく、90歳・95歳までの生活を想定すること。施設の基本費用に、レクリエーションなどの「＋α」の費用、そして将来必ず増える医療費や介護費も織り込み、資金がショートしないかを厳しく確認する必要があります。

2．複数の住まい選択肢を検討する

高級ホームだけが選択肢ではありません。月額15〜20万円程度のサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）、入居一時金不要の賃貸型シニア住宅、あるいは在宅生活＋地域包括ケアを組み合わせるなど、選択肢は多様です。選択肢を広げることで「費用と安心」のバランスを取ることができます。

3．資産の使い方を見直す

自宅を売却する場合も、すぐに全額を入居一時金に充てるのではなく、賃貸に出して家賃収入を得る、リバースモーゲージを活用するなど、資金を細く長く活かす方法があります。安易に自己判断せず、地域包括支援センターやファイナンシャルプランナーなどに相談し、年金の受け取り方も含めた総合的な資金設計を行うことが重要です。

和子さんは現在、北海道に暮らす娘に相談しながら、月額18万円程度で、娘の近くの北海道内のサ高住への転居を具体的に検討しています。最初は「友人に自慢できる暮らし」を求めた和子さんでしたが、いまでは「最後まで安心して暮らし続けられること」がなによりも大切だと痛感しています。

三原 由紀

合同会社エミタメ

代表