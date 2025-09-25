兵庫県立大西はりま天文台（兵庫県佐用町）にある「なゆた望遠鏡」が、国立科学博物館（東京）の重要科学技術史資料（未来技術遺産）に登録された。

一般への公開を目的とした望遠鏡では世界最大級で、研究成果と生涯学習への貢献との両面で〈功績〉が認められた。（藤沢一紀）

名前の由来となった「那由多（なゆた）」は古代サンスクリット語で、「きわめて大きな数」を意味する。無限に広がる宇宙を余すところなく観測する望遠鏡になってほしいとの願いが込められている。口径２メートルは国内最大級で、成人の瞳（直径７ミリ・メートル）と比較して直径で約２９０倍、面積にすると約８万倍に相当する。同時に登録される国立天文台が米ハワイに設置した「すばる望遠鏡」に採用された主要技術の一部を応用して、小型化・低コスト化を実現。望遠鏡がある建物の建設を含めて費用は約７億円という。

２００４年の観測開始以降、おうし座の恒星が二重のリング構造になっていることや、別の恒星で巨大な爆発現象が起きたことを捉えるなど、様々な研究成果が発表された。日本の探査機「はやぶさ２」が小惑星リュウグウを目指して向かう雄姿の撮影にも成功した。

国立科学博物館は登録にあたり、一般の人を対象にした公開望遠鏡としての側面なども評価した。西はりま天文台の伊藤洋一センター長（天文学）によると、星空や宇宙に関する説明も聞くことができる天体観望会に年間約１万５０００人が参加しているという。

一方、職員らは２０年以上活用されてきた望遠鏡の維持に力を注いでいる。近年は夏に天文台近くに雷が落ちるようになった。落雷で望遠鏡を動かすモーターが故障して一時的に観測不能になったことがあり、雷雲が接近するたびに重要な配線を抜いているという。作動に欠かせない「制御計算機」を作り直す必要もあり、佐用町へのふるさと納税を通じて応援も募る。

伊藤センター長は「登録は非常に光栄。天文学の重要性を日本に根付かせるために少しでも貢献できれば」と話している。

観望会の問い合わせは同天文台管理棟（０７９０・８２・０５９８）。

◆重要科学技術史資料（未来技術遺産）＝科学技術を担ってきた先人たちの経験を次世代に継承していくことを目的に、国立科学博物館が２００８年度に始めた登録制度。家庭用ゲーム機「プレイステーション２」も選ばれたことがあり、２５年度分で計３９５件となった。県内では「自動車タイヤ国産第一号」、「川崎ユニメート２０００型（わが国初の産業用ロボット）」などが登録されている。