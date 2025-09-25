◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月24日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席はフェンス直撃の三塁打を放ち、ベッツの犠飛で生還した。

初回の第1打席、相手先発・ネルソンに対し3ボール1ストライクからの5球目、内角直球を捉えると、打球は中堅方向へ高々と上がった。柵越えまであと一伸び足りず、フェンス直撃の三塁打となったが、次打者・ベッツの右犠飛で生還し、先制点をゲットした。

また、この打球は飛距離420フィート（約128メートル）を計測し、この球場であるダイヤモンドバックスの本拠チェイス・フィールド、ロッキーズの本拠クアーズ・フィールドをのぞき、全30球場のうち28球場では本塁打となる当たりだった。

また、ナ・リーグ本塁打王争いはフィリーズ・シュワバーがこの日のマーリンズ戦で55、56号と2発を放って大谷に3本差を付けた。9月に入って打率・320、8本塁打と調子を上げているだけにライバルとの差を詰める3戦ぶりの54号に期待がかかる。

レギュラーシーズンはこの日を含めて残り5試合。2022年以来3年ぶりの本塁打王を狙うシュワバーと、2001〜03年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来22年ぶりの3年連続本塁打王を狙う大谷とのデッドヒートは最後まで目が離せない展開となっている。

前日23日（同24日）の同戦は投打同時出場で打っては3打数無安打だったものの1四球で27試合連続出塁とした。投げては投手復帰後、最長となる6回を投げきり、5安打無失点8奪三振の力投を見せた。ただ、チームは救援陣の乱調でサヨナラ負けを喫した。

この日、パドレスがブルワーズに敗れたため、ナ・リーグ西地区優勝へのマジックは「2」に。勝利すればマジックは「1」となり、25日（同26日）にも4年連続の地区Vが決まる。