ÅÄÂ¼½ß¡¢¥é¥Ö¥Û¡ÈÌ©²ñ¡ÉÊóÆ»¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹¤Î¼áÌÀ¤Ëµ¿Ìä¡Ö¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡¡SNS¾å¤Ç°Õ¸«Êç¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅÄÂ¼½ß¡Ê51¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç»Ô¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤ÈÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌ©²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹¤Î¾®Àî¾½»á¡Ê42¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£24Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¤ÎÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Ï½ß¤ò¿®¤¸¤ë¡©¿®¤¸¤Ê¤¤¡©¡Ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â¼¡¡¹ÅêÉ¼
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Àî»á¤Ï´ûº§¼Ô¤Î¤¤¤ë»Ô¿¦°÷¤ÈÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢2¿Í¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àî»á¤Ï24Æü¤Ë³«¤¤¤¿Î×»þµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿°ìÊý¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ëÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅÄÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤¬¥é¥Ö¥Û¤Ç»Å»ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢ÅêÉ¼µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë°Õ¸«¤òÊç¤Ã¤¿¡£½ß¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËSNN¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¡×¡ÖÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
