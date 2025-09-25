ジバンシイ「ホリデー コレクション 2025」限定メイクが華やかに登場

1959年にユベール・ド・ジバンシィが創設したクチュールハウス。その歴史と美学を受け継ぐ「ジバンシイ」から、今年も心待ちにしていた「ホリデー コレクション 2025」が登場します。星空のように煌めく限定メイクアップ、ラグジュアリーなフレグランス、そして特別なキットまで。贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりの華やかなアイテムが揃いました。

限定メイクアップの輝き

今年の「ホリデー コレクション」第一弾は、夜空にインスパイアされた限定メイク。

プリズム・リーブル（ルースパウダー）



4×2.5g／税込8,690円、No.15 イリデセント・ヴェイル。4色の光で澄んだ透明感を叶える限定色。

プリズム・リーブル・ハイライター



4×1.5g／税込6,930円、No.17。ゴールド×シルバーが織りなすシマーシャンパンカラー。

ル・ヌフ・ジバンシイ（アイシャドウ）



8g／税込8,360円、No.16。ベージュブラウンを基調に、シルバーやゴールドの華やぎをプラス。

ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット



2.3g／税込5,940円、R13（ブラウンレッド）、R14（ブライトレッド）。限定パッケージも魅力です。

贅沢なキットとフレグランス

ホリデー メイクアップ キット



税込21,560円。パウダー・ハイライター・リップに非売品の「スパークリングポーチ」が付属。

イレジスティブル ディスカバリー セット



12.5mL×3／税込10,340円。人気の「イレジスティブル」シリーズから3種の香りを集めたトラベルセット。

さらに、購入特典として16,500円（税込）以上の対象購入で「ジバンシイ スパークリング ポーチ」をプレゼント。

光を反射するゴールドの煌めきと4Gロゴが施された、特別感あふれるアイテムです♡

ホリデーのきらめきを手に入れて

「ジバンシイ ホリデー コレクション 2025」は、限定カラーや特別なセット、アイコニックな香りが揃う贅沢なラインナップ。

煌めくメイクで自分を彩るのも、大切な人へのギフトに選ぶのも素敵です。星空のように輝く限定アイテムとともに、この冬を華やかに、そして自分らしく楽しんでみませんか♪