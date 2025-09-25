岡田准一主演作×ひらパー　名物コラボポスターは「イクサガミ」で15作目

大阪・枚方市の遊園地「ひらかたパーク」が9月25日に、岡田准一さん主演のNetflixシリーズ「イクサガミ」とのコラボレーションを発表しました。

岡田さんが“超ひらパー兄さん”を務める同園では、主演作に合わせたコラボポスターが恒例となっており、今回でなんと15作目。さらに初の試みとして特別動画も用意されています。

新作ポスターは、地面に突き刺さった謎の筒を背景に、岡田園長がマイクを手に「アカマキガミ、アオマキガミ……イクサガミ！」と声を張り上げる姿を描写。本来の早口言葉を“イクサガミ”に置き換える大胆さに、思わず噴き出す仕上がりです。

さらにツッコミたいのが、「NETFLIX」のロゴが「ネット販売ッス」に置き換わっている点。毎度恒例、すみからすみまでパロディーし尽くす遊び心が光ります。

ポスターは10月10日から12月12日まで、京阪電車の車内や駅、そしてひらかたパークの園内で掲出されます。

今回は他にも、岡田園長が実際に早口言葉に挑戦する特別動画を制作。9月25日に、ひらかたパーク公式WEBサイトやSNS（X・Instagram・TikTok）で公開されています。

映画原作は直木賞作家・今村翔吾さんによる小説「イクサガミ」。ドラマ版では岡田さんをはじめ、藤崎ゆみあさん、清原果耶さん、東出昌大さん、染谷将太さん、二宮和也さんら豪華俳優陣が出演。全6話が11月13日よりNetflixで世界独占一挙配信されます。

※藤崎ゆみあさんの崎の字は正しくはたつさきです。

