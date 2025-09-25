今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第26週「愛と勇気だけが友達さ」の第129回が9月25日に放送され、反響を呼んでいます。

【写真】黒井先生やうさ子も再登場した

戦争の取材のため海外に行くという蘭子に、八木が封筒を手渡します。蘭子が封筒を開けると、カードと指輪が入っていました。

八木と蘭子を見守ってきた視聴者からは、２人の関係の進展にさまざまな声が寄せられました。

＊以下9月25日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

2年がかりで完成したテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」が放送され、のぶ（今田美桜さん）と嵩（北村匠海さん）をはじめ、それぞれが思いを巡らせる。

こうしてアンパンマンとやないたかしの名は日本中に広まることとなる。

蘭子は戦争のために海外の難民キャンプに取材に行くことに。キューリオに寄った蘭子に、八木は「誕生日には少し早いけど」と話し、封筒を渡す。封筒の中には可愛らしいバースデーカードと指輪が入っていた。うれしそうな表情を見せた蘭子。

蘭子が事務所を出ようとすると、八木は「帰ってきたら考えてくれ」と声をかける。蘭子は振り向き、「はい！」と笑顔を見せた。

嵩は人気漫画家となり、スケジュールの調整をするのぶ。

そんなある日、のぶが出かけた先は…。

＜視聴者の声＞

視聴者がずっと気にしていたのが蘭子と八木の関係でした。

SNSやコメントでは

「豪ちゃんの時と逆だね。蘭子が旅立つ。八木さんも逆だ。今度は待つ方だね。今度は2人が生きて再会して、生涯幸せであることを祈ります」

「 最後は嬉しさから滲み出てしまった笑みかな。ハッピーエンドを祈るばかり」「嬉しいのに直ぐに返事をしないところが蘭子らしい」

と２人の未来を祝う声が目立ちました。

一方で視聴者が注目したのが、八木が渡したカードです。押し花や青いリボンが飾り付けてありました。

八木の手作りカード

蘭子はカードを見て、「これはキューリオの商品じゃないですね。もしかして八木さんの手作りですか？」と聞きました。それに対し、八木は「笑うな」と返していました。

SNSではカードに注目した人も多くいました。

「あの八木さんが蘭子のことを想いながらせっせとカードを作ってる姿を想像してみ？悶絶するわ」

「八木さん最高に素敵な誕生日プレゼント！ 青系の手作りカード(ランの花の絵にパールやリボンの飾りがついてる)の中には指輪が！」

「『あんぱん』で、いちばんメルヘンなのはあんただよ！！！八木さん！！！」

など、手作りカードでプロポーズをした八木の感性に心を動かされた人たちも多くいました。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。