新潟県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキング！ 2位「西蒲原郡弥彦村」、急上昇の1位は？【2025年最新】
大東建託は、新潟県居住の20歳以上の男女1万3819人を対象に「住み続けたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜新潟県版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年の回答（一部2020年も追加）をもとに集計しています。
本記事では、新潟県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
「閑静な住宅街なので住んでいて心地が良い」「住民だけ利用できる日帰り温泉施設がある」「弥彦公園の紅葉や桜が素敵です」「静かで住みやすい」など、日々の生活に穏やかさと快適さを感じるコメントが多く見られました。
「適度に田舎で、交通の便がよく、ショッピングモールなどに行きやすい」「自然が多い。生まれた時から住んでるから住み慣れている」「自然環境が自分に合っている」「子育てに向いている」など、長く安心して暮らせる環境に満足する声が多く寄せられました。
※回答者のコメントは原文ママですこの記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：西蒲原郡弥彦村／評点62.7／偏差値66.8西蒲原郡にある弥彦村は、越後一宮・彌彦神社の門前町として発展してきました。弥彦山や湯神社温泉郷といった観光地を抱え、米や果樹栽培を中心とした農業も盛ん。自然と利便性を兼ね備えた暮らしやすい地域です。
1位：北蒲原郡聖籠町／評点64.6／偏差値71.8北蒲原郡の聖籠町は、教育や福祉、未来を見据えた子育て支援策に力を入れており、若い世代に選ばれる活気ある町です。新潟東港を中心とした交通・物流網、特産のフルーツ栽培、地元商業施設や観光資源など、多彩な要素がバランスよく整備されています。同調査では、昨年5位から順位を上げ1位に輝きました。
