【気象情報】25日夜のはじめ頃から26日昼前にかけて「大雨」に警戒を 26日正午までの24時間降水量は最大100ミリ予想｟新潟》
新潟県では、２５日夜のはじめ頃から２６日昼前にかけて、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。
新潟地方気象台は大雨に関する新潟県気象情報を発表しました。（２５日午前１０時３４分発表）
気象台によりますと、寒冷前線が日本海を南下し、２６日朝にかけて北陸地方に接近する見込みです。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となり、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。
◆雨の予想
２５日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ４０ミリ
中越 ３０ミリ
上越 ３０ミリ
佐渡 ３０ミリ
２６日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ３０ミリ
中越 ３０ミリ
上越 ３０ミリ
佐渡 ２０ミリ
２６日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越 １００ミリ
中越 ８０ミリ
上越 ８０ミリ
佐渡 ８０ミリ
