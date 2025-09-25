TeNYテレビ新潟

写真拡大

新潟県では、２５日夜のはじめ頃から２６日昼前にかけて、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。

新潟地方気象台は大雨に関する新潟県気象情報を発表しました。（２５日午前１０時３４分発表）

気象台によりますと、寒冷前線が日本海を南下し、２６日朝にかけて北陸地方に接近する見込みです。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となり、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。

◆雨の予想
２５日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越　４０ミリ
中越　３０ミリ
上越　３０ミリ
佐渡　３０ミリ

２６日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越　３０ミリ
中越　３０ミリ
上越　３０ミリ
佐渡　２０ミリ

２６日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越　１００ミリ
中越　　８０ミリ
上越　　８０ミリ
佐渡　　８０ミリ

新潟県では、２５日夜のはじめ頃から２６日昼前にかけて、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。