新潟地方気象台は大雨に関する新潟県気象情報を発表しました。（２５日午前１０時３４分発表）



気象台によりますと、寒冷前線が日本海を南下し、２６日朝にかけて北陸地方に接近する見込みです。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となり、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。





予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。◆雨の予想２５日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ４０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ３０ミリ２６日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ３０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ２０ミリ２６日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 １００ミリ中越 ８０ミリ上越 ８０ミリ佐渡 ８０ミリ新潟県では、２５日夜のはじめ頃から２６日昼前にかけて、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。