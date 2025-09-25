Ì¾²È¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¼¯»ùÅç¡¦ÅçÄÅGC¡¡¾ë¾´Æó¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Êà¥Û¡¼¥à¥³¡¼¥¹á¤Ç´ÓÏ½¤Î¹¥¥×¥ì¡¼
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ë¾´Æó¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¡á¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â½Ð¿È¡á¤¬¶å½£¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò½ä¤ë´ë²è¤Ï¼¯»ùÅç¤Ç¤Î3¥³¡¼¥¹ÌÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¤Î¡ÖÅçÄÅ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊGC¡Ë¡×¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¾ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¼¯»ùÅç¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÂç¹¥¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢°µ´¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¡¼¥ï¡¼¥É¡¡ÅçÄÅ²È¡Û
¢¨¥Ü¡¼¥ë¤ÈÌµÎÁ·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¾ÜºÙ¤ÏºÇ½ª¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÅþÃåÁ°¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤á¤À¤Ã¤¿¡£¾ë¤µ¤ó¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅçÄÅGC¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼¯»ùÅç¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡£¸Î¶¿¤ÎÌ¾Ìç¤Ï¡¢Åìµþ¤Ê¤É¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Êà¥Û¡¼¥àá¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¾ë¤µ¤ó¤¬¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Èæ³ÓÅª¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê11ÈÖ¥í¥ó¥°¡Ê514¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ç¤Ï2¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£Ì¾Êª¥Û¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¹ë²÷¤ÊÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë16ÈÖ¥í¥ó¥°¡Ê509¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢·ø¼Â¤Ë¥Ñ¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¡£
¡¡¾®¿¹±àÀ¿»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡Ö16ÈÖ¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬É÷¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ÆOB¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÁÀ¤¤¤É¤³¤í¤âÆñ¤·¤¤¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð2¥ª¥ó¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¤â¤¢¤ë¡£¶å½£ÃÏ¶è¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó
¡¡1978Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿ÅçÄÅGC¤Ï¡¢ÅçÄÅ²È¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¹âÂ®¥°¥ê¡¼¥ó¤À¡£¾®¿¹±à»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡Ö¾ï»þ9¡¦6¡Á9¡¦7¥Õ¥£¡¼¥È¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£·¹¼Ð¤â¤¢¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂ®¤¯¤ÆÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¾ë¤µ¤ó¤â¡Ö°ìÅÙ¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼êÆþ¤ì¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡10·î17¡¢18Æü¤Ë¤ÏÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¶å½£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ö¼¯»ùÅç¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥³¡¼¥¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï42ÂÇÀÊ¤ò¸Ø¤ë¹Âç¤ÊÎý½¬¾ì¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤âËþÂ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ä¶¤À¡£
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹Ô¤¦º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¡¢¾ë¤µ¤ó¤Ï1¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î37¤Ç²ó¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤¸¤È38¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¾®¿¹±à»ÙÇÛ¿Í¤â¡ÖÈôµ÷Î¥¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤âÈô¤Ð¤Ê¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢50¥ä¡¼¥É°Ê¾å¤âÀè¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£¤µ¤¹¤¬¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É¼èºà¤ò½ª¤¨¤¿¾ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼¯»ùÅç¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ú¤·¤¯¥´¥ë¥Õ¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Î¶¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤·¤¿¡£
¢£¥é¥ó¥Á¤âÀäÉÊ
¢£ÅçÄÅ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô
¼¯»ùÅç»ÔµÜÇ·±ºÄ®4092¤Î2¡£Æ±»ÔÆâÃæ¿´Éô¤«¤éÌó30Ê¬¡£0992¡½94¡½8111¡£
ÅçÄÅ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¢¡¥°¥ë¥á
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÇ¥È¥Ä¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡ÖÅçÄÅ¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê1100±ß¡Ë¤À¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤Ï¼¢Ì£¿¼¤¯¡¢°ì¸ý¤¹¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤Î¶ù¡¹¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¤â¤ä¤·¤ËºÙ¤á¤ÎÌÍ¤¬Íí¤Þ¤ê¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤ÎàÌ£ÊÑá¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë°ã¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¹õÆÚ¤È¤ó¤«¤ÄÄê¿©¡×¡Ê1760±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â°ÂÄê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡´ë²è¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¾ë¤µ¤ó¤Î¡ÖJO¡×¥ª¥¦¥ó¥Í¡¼¥àÆþ¤êSRIXON¡¡¥Ü¡¼¥ë1¥À¡¼¥¹¤ò£±¿Í¡¢ÅçÄÅ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÊ¿ÆüÌµÎÁ¥×¥ì¡¼·ô1ÁÈ4¿ÍÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£´õË¾¼Ô¤Ï¡¢GDO¤ÎÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þÊç¤Ë¤Ï¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎµÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÅçÄÅ²È¡×¤Ç¤¹¡£URL¤Ï¥³¥Á¥é¡£
¢¡¾ë¾´Æó¡Ê¤¸¤ç¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë
¡¡1975Ç¯6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô½Ð¿È¡£¼¯»ùÅç¼Â¹â¤Ç¤Ï3Ç¯»þ¤Ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È4¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»Ô¸¶¡Ê¸½ÀéÍÕ¡Ë¤ä²£ÉÍFM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢2000Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï1998Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£06Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡ÖËÌ³¤Æ»½½¾¡¥¹¥«¥¤¥¢¡¼¥¹¡×¤ÎÅý³ç¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡ÖJO¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£