「納得してない」なぜ今？ “功労者”長澤監督の解任に元大宮10番は首をかしげる「J３→２→１と一気に目指すのは理解できるけど」
J２で30節を終え、順位は８位。J１昇格レースで遅れを取るRB大宮アルディージャは９月24日、長澤徹監督の解任を発表した。
「率直な感想はこの決定に納得してない」
自身のXでそう発信したのは、現役時代に京都や讃岐などで活躍し、大宮では10番を背負った渡邉大剛氏だ。
「クラブ/RBグループとしてはJ３→２→１と一気に昇格を目指すのは理解できるけど決して簡単ではないしこのタイミング？なのかと」
今回の解任劇に首をかしげる。中位に甘んじるチームは目下３連敗中で、「勿論プロなので結果が全て」と渡邉氏は考えるが、「だけど長澤徹さんがこのクラブにもたらしたら結果は考慮されるべき」（原文ママ）と訴える。
「クラブとして退路は断たれたね！昇格のみ！」とエールも送る。なお、長澤監督の後任には、オーストリアのレッドブル・ザルツブルクやFCリーフェリングで豊富な指導実績を持つ宮沢悠生氏が就任。残り８試合で巻き返しを期す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
