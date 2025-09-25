「パルマに勢いをもたらした」PK戦で“神セーブ”！ GK鈴木彩艶に地元メディアは『6.5』評価も課題指摘「足もとの精度に欠ける」
GK鈴木彩艶が所属するパルマは現地９月24日、コッパ・イタリアのラウンド32で２部リーグのスペツィアと対戦。２−２で突入したPK戦の末に勝利を収めた。
パルマは26分に先制するも、44分に失点。前半終了間際に勝ち越したが、82分に再び同点とされ、試合は90分では決着つかず。大会規定により勝負はPK戦へ。
ここで日本代表GKが魅せた。相手の１人目、エドアルド・ソレーリのシュートを素早い反応で見事に止め、チームを流れに乗せる。そして、パルマは４−３でPK戦を制し、ベスト16入りを決めた。
勝利に貢献した鈴木にパルマの地元メディア『PARMA TODAY』は、「6.5」の高採点を与え、次のように評した。
「足もとの精度に欠け、議論すべき部分もあったが、効果的なプレーも。失点シーンについてはあまり彼を責められない。PK戦ではソレーリのシュートを止め、パルマに勢いをもたらした」
一方でリーグ戦では開幕からいまだ勝利がなく、苦しい状況のパルマ。日本代表戦士のPKストップが苦境のクラブに一筋の光を与えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
