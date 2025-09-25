兵庫県宝塚市で２０２０年、家族ら４人をクロスボウ（ボウガン）で撃って３人を殺害し、１人に重傷を負わせたとして殺人罪などに問われた無職野津英滉（ひであき）被告（２８）の裁判員裁判の初公判が２５日午前、神戸地裁で始まった。

野津被告は起訴事実を認め、弁護側は「事件当時、（刑が軽減される）心神耗弱状態だった」と主張した。

起訴状では、野津被告は２０年６月４日午前、宝塚市の自宅でクロスボウを撃ち、祖母の好美さん（当時７５歳）と母親のマユミさん（同４７歳）、弟の英志さん（同２２歳）の３人を殺害し、伯母（５５）に重傷を負わせたとしている。

検察側は冒頭陳述で、野津被告が大学入学後、警察官を目指したが、精神的な不調で通学できなくなり、大学を除籍になったと説明。家族に不満を持っており、将来を奪われたのは家族のせいだと世間に知らしめ、死刑になって死のうと考えていたとした。インターネットでクロスボウを購入し、練習していたと言及。刑事責任能力については「犯行は計画的で、合理的に判断できていた」とし、完全責任能力があったと主張した。

弁護側は、幼い頃に両親が離婚するなど、野津被告は恵まれない環境で育ったと指摘。自らを苦しめた家庭環境を一気に変えようと事件を起こしたと述べた。

審理は１０月１５日まで計６日間行われ、判決は同３１日に言い渡される見通し。

野津被告は現行犯逮捕され、神戸地検が鑑定留置を実施。２１年１月、刑事責任を問えると判断し、起訴した。争点を絞り込む公判前整理手続きが行われ、一度は公判期日が２２年１０〜１１月に決まったが、野津被告の心身の状態が悪くなったため、地裁が期日を取り消していた。