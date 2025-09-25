２５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、ヤムおんちゃん（阿部サダヲ）に話しかける少年が登場。その少年の顔に見覚えのあるネットは沸いた。

この日はついに「アンパンマン」のアニメが放送される。町の電気店のテレビでアンパンマンのアニメを見ていたのがヤムおんちゃん。リュックを背負っており、また放浪の旅に出るようにも見える。

テレビを見ているヤムおんちゃんを見て、１人のくせっ毛の少年が「ジャムおじさんですか？」と視聴者誰もがツッコミたかった一言をブチ込む。ヤムおんちゃんは「ん？違う。やむ・ら、だ」と言って、その場を去って行く。

この少年を演じたのは木村優来（ゆら）。嵩（北村匠海）の幼少期を演じていた。最終回直前回で再びの登場というサプライズにネットも「ああ、あの少年、嵩の幼少期やった子やぁぁぁ」「幼少期の子役を再登場させるとは嬉しい心遣い」「ヤムおんちゃんにジャムおじさん？って聞いた少年。私もずっと思ってたよ」「ヤムさんがジャムおじさんと見破る少年！」「ヤムさんに話しかけた少年、チビ嵩やんか！」など話題をさらっていた。