【ファイアーエムブレム シャドウズ】 9月25日 配信開始 基本プレイ無料

任天堂は、Android/iOS用ロールプレイング推理バトル「ファイアーエムブレム シャドウズ」の配信を本日9月25日に開始した。基本プレイ無料でビジネスモデルはアイテム課金制。

シミュレーションRPG「ファイアーエムブレム」シリーズの新作が急遽発表された。スマホ向けには「ファイアーエムブレムヒーローズ」が配信中となっているが、今回配信開始となる「ファイアーエムブレム シャドウズ」はリアルタイムで繰り広げられるバトルに推理の要素を加えた「ロールプレイング推理バトル」ゲームとなっており、参加する3人の中から裏切り者の「闇の使徒」を見つけ出すことになるという。

発表に合わせて配信も開始された形で、シミュレーションRPGとは趣の異なる推理バトルが楽しめる。

