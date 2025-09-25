「FE」新作が急遽発表！ 「ファイアーエムブレム シャドウズ」がスマホ向けに本日配信開始
【ファイアーエムブレム シャドウズ】 9月25日 配信開始 基本プレイ無料
(C) Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
任天堂は、Android/iOS用ロールプレイング推理バトル「ファイアーエムブレム シャドウズ」の配信を本日9月25日に開始した。基本プレイ無料でビジネスモデルはアイテム課金制。
シミュレーションRPG「ファイアーエムブレム」シリーズの新作が急遽発表された。スマホ向けには「ファイアーエムブレムヒーローズ」が配信中となっているが、今回配信開始となる「ファイアーエムブレム シャドウズ」はリアルタイムで繰り広げられるバトルに推理の要素を加えた「ロールプレイング推理バトル」ゲームとなっており、参加する3人の中から裏切り者の「闇の使徒」を見つけ出すことになるという。
発表に合わせて配信も開始された形で、シミュレーションRPGとは趣の異なる推理バトルが楽しめる。
[任天堂HP]ニュースリリース「新たな「ロールプレイング推理バトル」ゲーム スマートデバイス用アプリ『ファイアーエムブレム シャドウズ』配信開始」を掲載しました。https://t.co/W8pfNNWZQJ- 任天堂株式会社（企業広報・IR） (@NintendoCoLtd) September 24, 2025
