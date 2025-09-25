◆米大リーグ ブルージェイズ１―７レッドソックス（２４日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

レッドソックスの吉田正尚外野手が２４日（日本時間２５日）、敵地のブルージェイズ戦に「４番・ＤＨ」で７試合連続先発出場。８月８日のパドレス戦で２号２ランを放って以来、４７日ぶりの３号アーチを含む５打数２安打２打点。打率を２割６分とした。

通算２２１勝のレジェンド右腕シャーザーを打ち込んだ。１回１死一、三塁。初球、低めのカーブをとらえた吉田の打球は右翼線に転がり三塁走者が先制のホームイン。

そして迎えた５回、先頭打者としてストライク１からの２球目、内角高めの直球をフルスイング。打球は角度２７度、打球速度１０３・５マイル（約１６６・５キロ）。右翼手が打球を追うのをすぐやめるほどの完璧アーチ。飛距離１２２メートルも飛んだ。

吉田はこれで最近７試合連続「４番」で先発出場し、２９打数１１安打の打率３割７分９厘、７打点と好調。ポストシーズン進出を目指すレッドソックスのラストスパートをかけるチームに無くてはならない存在となっている。