魚おかずが劇的に美味＆楽ちん【湯煮】とは？茹でるだけ「鮭のバターポン酢きのこのっけ」

「塩鮭」はおうちごはんでも親しみのある食材ですが、グリルで焼くと掃除がめんどうだったり、においがなかなか消えなかったり……。調理にそんなハードルを感じてしまうなら、ただゆでるだけの「湯煮」を試してみて！

フライパンに湯を沸かして酒を入れたら、あとは鮭の切り身をただ静かにゆでればOK。身がしっとり柔らかに仕上がるうえ、脂や煮汁がはねることもなく、本当に調理後？というくらいコンロまわりが汚れないんです♪

今回はゆでた塩鮭にきのこをたっぷりのせた、秋らしい一皿をご紹介。バターポン酢味でご飯がすすみますよ！

『鮭のバターポン酢きのこのっけ』のレシピ

材料（2人分）

甘塩鮭の切り身……2切れ（約160ɡ）

生しいたけ……4個（約80ɡ）

まいたけ……1パック（約100ɡ）

万能ねぎの小口切り……2本分

ポン酢しょうゆ……大さじ2

バター……10ɡ

酒……大さじ3



作り方

（1）材料の下ごしらえをする

しいたけは軸を切り、薄切りにする。まいたけは手でほぐす。

（2）きのこをゆでて味つけする

フライパンに熱湯を1ℓほど沸かし、1を2分ほどゆでてざるに上げ、火を止める（湯は捨てない）。湯をよくきって熱いうちにボールに入れ、ポン酢、バターを加えて混ぜる。

（3）同じ湯で鮭をゆでる

（2）の湯を再び沸かし、弱火にして酒を入れる。魚の切り身2切れを入れ、沸騰させない程度の火加減で5〜6分※ゆでる。湯をきって器に盛り、（2）のきのこをのせて万能ねぎを散らす。

※中まで火を通すため、厚みがあるものや、冷蔵庫から出したてのよく冷えた切り身の場合は長めにゆでると◎。



きのこと鮭は同じ湯で順番にゆでるので、フライパン1つで済むのもうれしい♪ きのこのほかに、たとえばたっぷりの万能ねぎと、しょうゆ、酢、熱したごま油をかけてみたり……

せん切りきゅうり×たたいた梅の具だくさんだれをのっけてみたり。

作り方（3）の方法で鮭さえゆでてしまえば、こんなふうにいろいろな食べ方ができます♪ 塩鮭を使っているので、もちろんそのまま食べてもOK。このラク〜な調理法で、魚をもっと気軽に食卓に！

（『オレンジページ』2025年10月2日号より）