平野ノラ、4歳愛娘＆母の雑巾がけレースショット公開「バーバお若い」「仲良し」と反響
【モデルプレス＝2025/09/25】お笑いタレントの平野ノラが9月23日、オフィシャルブログを更新。自身の母親（愛称・バーバのスーミー）と4歳の娘・バブ子が仲良く遊ぶ様子を公開し、心温まる家族の姿が話題を呼んでいる。
【写真】平野ノラ、4歳愛娘＆母の雑巾がけショット
この日、平野は「仲良し」と題したブログを更新。「バーバのスーミーとは大の仲良し」と切り出し、「ずっーーーーーーと2人で遊んでます」と娘と母が並んで雑巾がけをする“レース”のような遊びを楽しむ写真を公開。フローリングの上で手をつき、まるで競争のように雑巾を押し進める姿で、笑顔で過ごす親子3世代の微笑ましい一幕となっている。
この投稿にファンから「雑巾がけレースが出来るスーミーさんが凄すぎます！」「仲良しでバブ子ちゃんは幸せですね」「雑巾がけレースは楽しい」「バーバお若い！雑巾がけなんてムリー！！」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年3月に長女を出産している。（modelpress編集部）
