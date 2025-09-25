辻ちゃん長女・希空（のあ）、雰囲気ガラリな姿に反響「まるで別人」「新鮮で素敵」
【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が24日、自身のInstagramを更新。雰囲気をガラリと変えた姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女、話題の雰囲気一変ショット
希空は「おふしょっと」とコメントし、9⽉17⽇発売の雑誌『LARME』066 Autumn（株式会社LARME）の撮影オフショットを公開。初登場となる同誌では、星座がテーマの対談に挑戦しており、星座をモチーフにした衣装に身を包んだ姿を披露した。クリーム色のフリルドレスを着用し、普段のカジュアルな印象とは一変したふんわりとしたキュートな印象を残している。
この投稿に、ファンからは「まるで別人みたい」「雰囲気変わる！」「新鮮で素敵」「お人形さんみたい」「この雰囲気も可愛い」「何度も見ちゃう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん長女、話題の雰囲気一変ショット
◆希空、雰囲気一変オフショット公開
希空は「おふしょっと」とコメントし、9⽉17⽇発売の雑誌『LARME』066 Autumn（株式会社LARME）の撮影オフショットを公開。初登場となる同誌では、星座がテーマの対談に挑戦しており、星座をモチーフにした衣装に身を包んだ姿を披露した。クリーム色のフリルドレスを着用し、普段のカジュアルな印象とは一変したふんわりとしたキュートな印象を残している。
この投稿に、ファンからは「まるで別人みたい」「雰囲気変わる！」「新鮮で素敵」「お人形さんみたい」「この雰囲気も可愛い」「何度も見ちゃう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】