ダイヤモンドバックスのトーリ・ロブロ監督が24日（日本時間25日）、本拠でのドジャース戦の試合前にメディア取材に応じ、敵軍のクレイトン・カーショー投手（37）に言及した。

今季限りでの現役引退を表明している通算222勝のベテラン左腕は、救援陣の乱調もあり、前日のダイヤモンドバックス戦から志願のブルペン待機。この日も前日同様に救援として出番を伺う。

ロブロ監督はベテラン左腕自らブルペン待機を志願したことに「まったく驚きはないよ。彼の実績を考えれば信じがたいことかもしれないけどね。とにかく彼の物語はすべて“勝つこと”なんだ。彼が常に気にかけてきたのは勝つこと。それは、私が彼をマウンドで見るたびに明らかだった。自分のためではなく、チームのため、球団のために試合に勝とうとしていた。だから全然驚かない」とカーショーのチームの勝利のため自己犠牲をいとわない姿勢をリスペクトも込めて語った。

そして「彼はこれまでも、そして、これからもずっと偉大なドジャーであり続けるし、いろんな形で語り継がれるだろう。そして今回のこともまた、チームのためにワールドシリーズ制覇を助けるために自分がやった、と胸を張れる一つの勲章になると思う」と今回のブルペン待機もレジェンドの野球人生の勲章の一つになると改めて称えていた。