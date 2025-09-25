BTS・JIN　写真：Mydailyアフロ

　7人組グループ・BTSのJINが25日までに自身にインスタグラムを更新。イタリア・ミラノで行われたGUCCIのショーに出席した際のオフショットを公開した。

　胸元が大きく空いた白シャツに黒のパンツ姿で色気あふれるクールな姿を披露したJIN。ソファに座りリラックスした様子も見せている。

　この投稿にファンからは「いい男になりすぎるの止まらない」「ジンくんは素のままで十分美しいという証明」「胸元…何度見てもキャーってしちゃう」「品格が際立ってる」「王子なの？御曹司なの？」と反響が挙がっている。