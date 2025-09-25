日本テレビのニュース番組では「いいね！の前に考える それって本当？」と題して、SNSなどで拡散される情報とどう向き合っていくべきか考えていきます。24日のnews zeroでは「学校給食についての誤情報」をテーマに、小栗泉・報道局特別解説委員が解説します。

■誤情報拡散で苦情1000件超…市は否定も

【北九州市教育委員会が学校給食においてムスリムに対応することを決定した】

藤井貴彦キャスター

「これは、“イスラム教徒が宗教上の理由で食べられないものを、学校給食から排除した”ともとれるSNS上の投稿です。この投稿は拡散されて北九州市には5日間で1000件を超える苦情などが寄せられ、業務に支障をきたす事態となっているということです。北九州市は24日、この問題について会見を開きました」

北九州市教育委員会・教育長

「ムスリムの子どもたちに特化した給食の提供を決定した事実はございません」

藤井キャスター

「北九州市は誤った情報だと強く否定しているのですが、なぜ誤情報は広がったのでしょうか」

■陳情は廃案も…市議会で「採択」と誤情報拡散

小栗解説委員

「まずは、アフガニスタン出身のイスラム教徒、つまりムスリムの女性が2年前、市議会に次のような陳情をしました」

【豚肉やポークエキスを除いた給食をムスリムの子どもに提供してほしい】

小栗解説委員

「これは、ムスリムが宗教上の理由から豚肉などを食べることができないためです。この陳情が提出されたことは事実なのですが、問題はここからです。拡散された誤情報では『市議会で採択され、ムスリム対応の給食が提供されるようになった』とされています。でも実際は、陳情は廃案となり採択されなかったのです」

藤井キャスター

「この時点でハッキリと違いが出ていますね」

■アレルギー配慮の給食が…ムスリム対応と拡散か

小栗解説委員

「さらにもう一つ、拡散した理由として考えられるのが、今年2月に市が一度だけ実施した『にこにこ給食』です。これは、アレルギーのある子どもも、みんなと同じ給食を一緒に食べられるよう（アレルギー特定原材料など）28品目を除いた給食を提供する取り組みなのですが、この中で豚肉も除かれるものに含まれていて、結果的にムスリムにも対応した給食となったのです」

小栗解説委員

「ただ、この28品目は食品表示法で定められているもので、豚肉以外にも牛肉や鶏肉なども除かれています。そのため、ムスリムを特別に配慮したわけではありませんでした。しかし、事実がねじ曲がり、誤情報がSNS上などで拡散されたとみられています」

■外国人への厳しい目…誤情報拡散を防ぐには

小栗解説委員

「ネット上のウソの情報や誤情報を研究している山口真一准教授は、『外国関連の話題は関心を持つ一部の人の熱量が高いため、真偽を確認せずに拡散してしまうケースが起こりやすい』と話します。また、『経済状況が苦しくなると外国の方に向ける目が厳しくなる傾向があり、特にここ数年は外国人に関するSNS上の発信は拡散されやすくなっている』ということです」

藤井キャスター

「李光人さんはどう見ていますか？」

板垣李光人さん（俳優／「news zero」水曜パートナー）

「僕もアレルギーがあって、その食べものを除いて給食を食べていたので、みんなと同じものが食べられない人にとって『にこにこ給食』は非常にいい取り組みだと思いました。ただ、今回それが結果的にいろいろなモノとまざって誤情報として広まってしまったのは残念です。改めて、自分で行動を起こす前に一度、自分の中でのみ込んで考えてから拡散や意見をしていくことの大切さを感じます」

藤井キャスター

「今回、誤った情報に怒りを抱き、拡散や抗議をした人々がいましたが、その怒りは事実に基づかない投稿から生まれました。こんな感情の空回りは残念ながら誰のプラスにもなりません。『にこにこ給食』の取り組みは素晴らしいものですし、『世界には宗教上の理由で食べられないものがある人たちがいる』と伝える狙いをもった給食であれば、誤解を防ぎ、物事を前に進めるきっかけになるとnews zeroは考えます」

（2025年9月24日放送「news zero」より）