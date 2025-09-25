TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が24日、放送された。「ツッコミ芸人、日常生活でも常にツッコミのスイッチ入ってる説 第3弾」に“ほぼレギュラー”のきしたかのの高野正成（36）が登場し、存在感を示した。

高野の前に東京ホテイソンのたける、銀シャリの橋本直が登場。日常に明らかな「ツッコミポイント」があった。高野については「何も仕掛けない」パターンの実験台にされた。よって高野は1日中何かにツッコミを入れる展開となった。

自身の冠ラジオ「きしたかののブタピエロ」（TBSラジオ）の収録から開始も何も起こらず、ツッコミ「0発動」でその後は街ロケへ。ニセの商店街ロケが始まると、高野が本領発揮。目につくも、手当たり次第ツッコミを入れていった。店頭に販売されていた55円のハンカチには「あげろ！こんな安いなら」とツッコミ発動。精肉店に陳列されている「酢豚カレー用」と記された肉には「酢豚まで決められる筋合いねーよ」と声を上げた。結局、その日は番組からの「ツッコミポイント」は1個もなかった。検証結果は「ボケがなかった」だった。

スタジオトークでは、ゲストのおぎやはぎ矢作兼が「ずーっと商店街の悪口だけ言ってる。ツッコミって何もないと悪口しかない」と指摘。MCのダウンタウン浜田雅功は「『55円、あげろ』はオモロかったな」と高野のツッコミを絶賛した。

X（旧ツイッター）では「高野まじで面白い ずっと粗探ししてて欲しい」「当たり屋高野笑った」「高野さんは番組常連だから、ちょっとハードル高かったのかな。ボケがないのに突っ込むのって、大変なんだな」「高野が悪口のオンパレードw」などと書き込まれていた。

高野は8月に3週連続で同番組に登場。8月6日放送回「先輩から説教を受けている最中、もしも自分の身に危険が迫ったら…どれだけ説教に向き合い続けるのか？」、13日放送回の「『ジャンケン・グリコ』をベースに…負けたら自分が出したカードの食べ物を完食！大食い心理バトル『満腹×ジャンケン』」、19日放送回の「ラーメン屋の前を通ったら必ず1杯食べなきゃいけない超過酷企画『国道ラーメンマラソン』」に出演。9月に入っても、

10日放送回の「GPSボール争奪戦」に出演し、存在感を示している。

きしたかのの高野は相方の岸大将（35）とともにTBSラジオ「きしたかののブタピエロ」（水曜午後11時半）でパーソナリティーを務めている。