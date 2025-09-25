FAビッグマンのプレシャス・アチューワがドラフト指名されたヒートとの1年契約に合意

9月24日。フリーエージェント（FA）のプレシャス・アチューワが、マイアミ・ヒートとの1年契約に合意したと『ESPN』が報道。地元メディア『Miami Herald』によると、この契約は無保証とのこと。

アチューワは、203センチ102キロのパワーフォワード兼センター。2020年のドラフト1巡目20位でヒートから指名され、2020－21シーズンをヒートでプレーし、61試合の出場で平均12.1分5.0得点3.4リバウンド、フィールドゴール成功率54.4パーセントをマーク。

その後、2021年夏のトレードでトロント・ラプターズへ移籍。2023年12月末のトレードでニューヨーク・ニックスへ移籍し、直近約2シーズンはニックスでプレーしていた。

キャリア5年目の昨シーズンは、57試合の出場で平均20.5分6.6得点5.6リバウンド1.0アシスト、フィールドゴール成功率50.2パーセントを残した。

ヒートのパワーフォワードとセンターは、バム・アデバヨとケレル・ウェアが先発へ入り、ベンチにはニコラ・ヨビッチやシモーネ・フォンテッキオが控えている。アチューワがトレーニングキャンプとプレシーズンゲームを戦い、開幕ロスターへ入り込むことができるか注目したい。