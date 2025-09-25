U-17W杯はGL3戦4発も16強敗退…研鑽を重ねて再び世界に挑む高岡伶颯「決められる分だけ決めたい」
U-17ワールドカップはグループリーグ3戦4発も決勝トーナメント初戦敗退に終わった。世界を意識して研鑽を重ねてきたFW高岡伶颯が現地時間24日にオンライン取材に対応し、27日に初戦を行うU-20ワールドカップへ「良い経験で終わったなというふうには終わらせずしっかりと優勝して、全員が次に良いステップを踏めるような大会にしたい」と意気込んだ。
高岡は2023年のU-17ワールドカップでGL全試合で得点を奪い、16強入りに大きく貢献。しかし途中出場となった決勝トーナメント1回戦のスペイン戦はゴールを決められず、1-2の敗戦で大会を去った。
当時について「本当に悔しい思いをして、ゴリさん(森山佳郎監督)からももっとやらないといけないんだと喝を入れてもらった」と高岡。「17が終わった頃から本当に世界を目指しながらトレーニングなどに励んでいた」と決意を新たにし、「ボックス内で仕事できることが増えたり、FWとしてやらなければいけない時間を作ることだったり、そういう部分で本当に成長できたのかなと思います」とストライカーとしての凄みを増してきた。
U-17W杯の翌年にはサウサンプトンへの加入が内定し、今季からはフランス3部のバランシエンヌに期限付き移籍している。当初はリザーブチームでのプレーとも伝えられていたがトップチームを主戦場にしており、8月は2ゴールを記録してファン投票のクラブ月間MVPを受賞するなどヨーロッパでの戦いを本格的にスタートさせた。
高岡はサウサンプトンでプレーできていない現状やフランス3部で5戦2発の結果に悔しさを示しつつ、「何があるか分からない世界でもあり、逆にフランスでプレーするのをチャンスに変えられればと強い気持ちでいた。最初はリザーブチームだったり色々(話が)出ていたと思うんですけど、しっかりトップチームで今プレーできているのであとは自分が突っ走るだけ」と力を込める。3部とはいえ身体能力の高い選手が揃っており、「これからステップアップするためには世界をイメージしやすい」と前向きに受け止めている様子だ。
そうして迎えるU-20W杯で目指すのは優勝。高岡は所属チームで高校1年生の頃に務めていた左サイドハーフとしても出場している中で「どんなポジションになるか分からないですけど、どのポジションでも絶対点を決める部分に執着して」と意気込み、U-17W杯で敗れたアルゼンチンとスペインに対するリベンジも意識しながら「何点とかじゃなくて決められる分だけ決めたい」とゴールを量産していく構えだ。
「新たな挑戦というより、自分が今までしてきたことを120%で発揮してそれがチームに良い影響をもたらすことになればいいと思うんですけど、それがまだまだだなと感じたらもっと伸びしろがあると思うので嬉しく受け入れたいなと思います」。再び世界に挑む高岡は世界一を目指すとともに、さらなる飛躍の足がかりにすべくゴールを狙っていく。
(取材・文 加藤直岐)
