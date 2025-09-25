外為サマリー：利益確定などで１４８円５０銭台に伸び悩む 外為サマリー：利益確定などで１４８円５０銭台に伸び悩む

２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円５８銭前後と前日の午後５時時点に比べ５５銭程度のドル高・円安となっている。



２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円９０銭前後と前日に比べ１円２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日発表の米８月新築住宅販売件数が市場予想を上回ったことや、米シカゴ地区連銀のグールズビー総裁が追加利下げに慎重な見解を示したことを背景に一時１４８円９２銭まで上伸した。



ただ、約３週間ぶりのドル高・円安水準をつけたことから利益確定や持ち高調整のドル売り・円買いが出やすく、この日の東京市場のドル円相場は上げ一服商状。日経平均株価が弱含みとなっていることや、時間外取引で米長期金利が低下していることも影響し、午前９時５０分ごろには１４８円５０銭台まで伸び悩んだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７４７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７４円５３銭前後と同３銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS