　UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第1節1日目が24日に開催された。

　日本人所属クラブでは、フェイエノールトがアウェーでブラガと対戦し、0-1で完封負け。DF渡辺剛が後半17分から途中出場した一方、FW上田綺世は休養が与えられてベンチ外だった。

　セルティックはレッドスターの本拠地に乗り込み、1-1のドロー。FW前田大然とMF旗手怜央がスタメン出場し、前者はハーフタイム、後者は後半23分に交代している。

　フライブルクとバーゼルの日本人所属クラブ対決は、ホームのフライブルクが2-1で制した。チームが白星スタートを飾った中、ベンチスタートのMF鈴木唯人は出番なし。バーゼルのDF常本佳吾は先発出場し、後半13分までプレーした。

以下、試合結果&順位表

【リーグフェーズ】

第1節

9月24日(水)

ミッティラン 2-0 S・グラーツ

PAOKテッサロニキ 0-0 マッカビ・テルアビブ

レッドスター 1-1 セルティック

ディナモ・ザグレブ 3-1 フェネルバフチェ

マルメ 1-2 ルドゴレツ

ニース 1-2 ローマ

ベティス 2-2 ノッティンガム・フォレスト

ブラガ 1-0 フェイエノールト

フライブルク 2-1 バーゼル

【順位表】

※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ

1.ディナモ・ザグレブ(3)+2

2.ミッティラン(3)+2

3.ルドゴレツ(3)+1

3.ローマ(3)+1

5.フライブルク(3)+1

6.ブラガ(3)+1

7.ノッティンガム・フォレスト(1)0

8.ベティス(1)0

-------------------------------------------

9.セルティック(1)0

10.レッドスター(1)0

11.マッカビ・テルアビブ(1)0

11.PAOKテッサロニキ(1)0

13.アストン・ビラ(0)0

13.ボローニャ(0)0

13.ブラン(0)0

13.セルタ(0)0

13.ステアウア・ブカレスト(0)0

13.フェレンツバーロシ(0)0

13.ゲンク(0)0

13.ゴー・アヘッド(0)0

13.リール(0)0

13.リヨン(0)0

13.パナシナイコス(0)0

13.ポルト(0)0

-------------------------------------------

13.レンジャーズ(0)0

13.ザルツブルク(0)0

13.シュツットガルト(0)0

13.ユトレヒト(0)0

13.ビクトリア・プルゼニ(0)0

13.ヤングボーイズ(0)0

31.バーゼル(0)-1

32.マルメ(0)-1

32.ニース(0)-1

34.フェイエノールト(0)-1

35.フェネルバフチェ(0)-2

36.S・グラーツ(0)-2