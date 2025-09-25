フェイエ黒星発進、セルティックはドロー…常本佳吾スタメンのバーゼルはフライブルクに敗れる:EL第1節1日目
UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第1節1日目が24日に開催された。
日本人所属クラブでは、フェイエノールトがアウェーでブラガと対戦し、0-1で完封負け。DF渡辺剛が後半17分から途中出場した一方、FW上田綺世は休養が与えられてベンチ外だった。
セルティックはレッドスターの本拠地に乗り込み、1-1のドロー。FW前田大然とMF旗手怜央がスタメン出場し、前者はハーフタイム、後者は後半23分に交代している。
フライブルクとバーゼルの日本人所属クラブ対決は、ホームのフライブルクが2-1で制した。チームが白星スタートを飾った中、ベンチスタートのMF鈴木唯人は出番なし。バーゼルのDF常本佳吾は先発出場し、後半13分までプレーした。
以下、試合結果&順位表
【リーグフェーズ】
第1節
9月24日(水)
ミッティラン 2-0 S・グラーツ
PAOKテッサロニキ 0-0 マッカビ・テルアビブ
レッドスター 1-1 セルティック
ディナモ・ザグレブ 3-1 フェネルバフチェ
マルメ 1-2 ルドゴレツ
ニース 1-2 ローマ
ベティス 2-2 ノッティンガム・フォレスト
ブラガ 1-0 フェイエノールト
フライブルク 2-1 バーゼル
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.ディナモ・ザグレブ(3)+2
2.ミッティラン(3)+2
3.ルドゴレツ(3)+1
3.ローマ(3)+1
5.フライブルク(3)+1
6.ブラガ(3)+1
7.ノッティンガム・フォレスト(1)0
8.ベティス(1)0
-------------------------------------------
9.セルティック(1)0
10.レッドスター(1)0
11.マッカビ・テルアビブ(1)0
11.PAOKテッサロニキ(1)0
13.アストン・ビラ(0)0
13.ボローニャ(0)0
13.ブラン(0)0
13.セルタ(0)0
13.ステアウア・ブカレスト(0)0
13.フェレンツバーロシ(0)0
13.ゲンク(0)0
13.ゴー・アヘッド(0)0
13.リール(0)0
13.リヨン(0)0
13.パナシナイコス(0)0
13.ポルト(0)0
-------------------------------------------
13.レンジャーズ(0)0
13.ザルツブルク(0)0
13.シュツットガルト(0)0
13.ユトレヒト(0)0
13.ビクトリア・プルゼニ(0)0
13.ヤングボーイズ(0)0
31.バーゼル(0)-1
32.マルメ(0)-1
32.ニース(0)-1
34.フェイエノールト(0)-1
35.フェネルバフチェ(0)-2
36.S・グラーツ(0)-2
