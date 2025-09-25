イトヨーギョが急反発、東京都が宅地開発で電柱新設を原則禁止の方針と報じられる イトヨーギョが急反発、東京都が宅地開発で電柱新設を原則禁止の方針と報じられる

イトーヨーギョー<5287.T>が急反発している。きょう付の日本経済新聞朝刊で「東京都は電柱を地中に埋める無電柱化を進めるため、指定地域で新たに宅地を開発する場合の電柱新設を原則禁止する方針だ」と報じられており、通信ケーブル、電力ケーブルを小型ボックス内に配線する製品を手掛ける同社に電線地中化関連の一角として買いが入っているようだ。



小池百合子都知事が都議会定例会の所信表明で「電柱を減らす、電柱を増やさない、この両面から取り組みを加速する」と述べて、宅地開発において無電柱化を推進する全国初の条例を制定する方針を明らかにしており、記事によると２６年にも新設禁止を義務付ける条例の制定を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS