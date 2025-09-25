＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」４位にファンタジス ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」４位にファンタジス

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１０時現在で、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



２５日の東京市場で、ファンタジスは弱含み。８月２７日に年初来高値となる７２円まで上昇した反動が続いているようで、日足チャートで２５日移動平均線を下回っていることなどが売り予想数上昇につながっているようだ。



同社株が８月下旬にかけて人気化したきっかけは、同月１３日に発表した２５年９月期第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の連結決算。主力のリアルエステート事業の売り上げ伸長などを背景に、売上高は前年同期比３７．１％増の７８億１３００万円となった。営業利益は同３６．２％減の２３００万円となったが、４～６月期に限れば７００万円の黒字（前年同期は１７００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS