木村拓哉が劇的な美味しさを多彩に表現！プレミアムガーナ新TVCM＆メイキング映像公開

新CMキャラクターとして木村拓哉を初起用した“プレミアムガーナ”の新TVCM『劇的一粒』篇が9月25日に公開、9月30日より全国でオンエアが開始となる。

■あらかじめ決められたセリフは一切なしのCM撮影

“プレミアムガーナ”は、とろける口どけの“ガーナ”をまるで専門店クオリティに仕立てたチョコレート。専門店レベルでありながら、身近なお店でワンコインで楽しめるチョコレート。秋冬コレクションの発売に伴い、新TVCMが公開された。なお、新WEB CM4篇も同時公開となった。

同シリーズの新CMキャラクターには、木村拓哉を初起用。劇的な美味しさを一粒で堪能できる“プレミアムガーナ”ならではの美味しさを、撮影時に木村が初めて食べ、リアルな表情で表現した。

今回のCM撮影では、あらかじめ決められたセリフは一切なし。あまりにも美味しいものを食べると、人は思わず黙ってしまう…ということがあるが、“プレミアムガーナ”を初めて味わった木村が、“言葉を失う、劇的一粒。”というキャッチコピーの通り、思わず“言葉を失う”リアルな様子を楽しめるCMとなっている。

どのようなCMになるのか、撮影前は少し不安でもあったという木村だが、撮影時に“プレミアムガーナ”を初めて味わった瞬間、“劇的一粒”な美味しさに魅了され、「（感想の表現は）プレミアムガーナに丸投げでした」と語った。

■木村が生み出したの独創的な美味しさ表現

今回のTVCMでは、“プレミアムガーナ”ならではの“劇的一粒”な美味しさを体験する、木村のリアルなリアクションを撮影。“プレミアムガーナ”らしい、ゴールドを基調とした部屋で、監督とのインタビュー形式で撮影が進んでいった。

監督が「どうぞ、食べてみてください」と“プレミアムガーナ”を木村に差し出すと、「プレミアムガーナ？」「食べていいんですか？」と初めて口にする木村。“劇的一粒”な美味しさを堪能し、思わず微笑みつつも、「どうですか？」という監督の問いかけに、「教えない（笑）」と答え、現場も和やかな雰囲気に。その後も、“プレミアムガーナ”の香りや味わいへのリアクションを多彩に表現していく。

時には目を閉じ、時には頷きながら、その美味しさに納得と言わんばかりの笑みをこぼし、“プレミアムガーナ”の美味しさを表現していく木村。口の中で移ろい、広がっていく“プレミアムガーナ”の味わいを、指先を巧みに操って表現するなど、木村ならではの独創的な味覚表現も披露した。

WEB CMの撮影では、TVCMでは試していない季節限定フレーバーも味わっていく木村。 「そうきましたか！」「チョコレートで（どの商品を買うか）迷っているのだったら、この商品が近道」「これは“しでかし”てますね、とても。すごい」「（この味わい）ちょっとセクシーすぎませんか！」「そうね、ちょっと間接照明的な（優しい味わい）」「想像以上の仕掛け」など、木村らしい素敵な言葉を紡ぎながら、“劇的一粒”を表していく。これには、「どの表現もCMで使いたい！」「あまりに美味しそう…」と魅了されるスタッフが続出。終始感嘆の声が上がり続けていた。

さらには、突如「これすごくないですか？ 食べてください！」と、木村さんが撮影中のカメラマンに“プレミアムガーナ”を差し出す場面も。周囲の人にも“劇的一粒”な美味しさを共有したい、との思いから生まれた木村の行動に、現場は心温まる幸せなムードに包まれた。

見ていると思わず食べたくなってしまう、“プレミアムガーナ”を味わう木村のドラマチックでリアルな演技に注目だ。

■WEB CMでは季節限定フレーバーの味わいを木村らしく表現

WEB CMではTVCMで味わった「濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ＞」に加えて、「トリュフ」「フルーツショコラ」「クレームショコラ」の計4種類を木村が食べた。

TVCM同様に決められたセリフは一切なし。フレーバーごとに異なる美味しさの変化を木村が表現。見ていると思わず食べたくなってしまう、木村のリアルなリアクションに注目。

■撮影後インタビュー

