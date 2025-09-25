岡田准一主演Netflixシリーズ『イクサガミ』×ひらかたパーク、衝撃のコラボポスター公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一が主演するNetflixシリーズ『イクサガミ』とひらかたパークのコラボレーションポスターが公開された。

■岡田准一主演作品に合わせたコラボポスター15作目が完成

直木賞作家・今村翔吾の文庫書き下ろし長篇小説『イクサガミ』を原作としたNetflixシリーズ『イクサガミ』が、11月13日より世界独占配信スタート。それを記念して、岡田准一がイメージキャラクター「超ひらパー兄さん」を務める遊園地、ひらかたパークとのコラボレーション企画が展開される。

これまで岡田准一主演の作品に合わせて実施してきたコラボレーションポスターの15作目が完成。さらに初となる動画企画も実施する。

ポスターは京阪電車の沿線を中心に、10月10日より掲出予定。動画企画は、ひらかたパーク公式WEBサイトおよびSNSにて配信中だ。

■そこまでコラボしたいんかい！と突っ込みたくなるポスター

筒のようなものが地面に突き刺さる異様な空間で、岡田園長がマイクを握り、声を張り上げている。「アカマキガミ アオマキガミ…」そして続ける、「イクサガミ」と。早口言葉ではよく聞くが実際には目にしたことがなかった“マキガミ”とはこういう物体だったのかと気づかされる一方で、本来「キマキガミ」と発するところを「イクサガミ」と言い換えてしまう豪胆さ。そこまでコラボしたいんかい！ と突っ込みたくなるポスターだ。

そして「ネット販売ッス」とチケットの事前購入をおすすめし、新エリア「プラネットアクア・ポート」のオープンさえも教えてくれる押しの強さにも注目だ。

さらに今回岡田園長が、ポスターのメインコピーの早口言葉に実際にチャレンジ。その特別音声つき動画がひらかたパーク公式SNS・WEB限定で公開されている。

■作品情報

Netflixシリーズ『イクサガミ』

Netflixにて11月13日より全6話世界独占配信（一挙配信）

出演：岡田准一

藤崎ゆみあ 清原果耶 東出昌大

染谷将太 早乙女太一 遠藤雄弥 岡崎体育 城桧吏

淵上泰史 榎木孝明 酒向芳 松尾諭 矢柴俊博 黒田大輔 吉原光夫

一ノ瀬ワタル 笹野高史 松浦祐也 宇崎竜童

井浦新 田中哲司 中島歩

山田孝之 吉岡里帆 二宮和也

玉木宏 伊藤英明

濱田岳

監督：藤井道人 山口健人 山本 透

原作：今村翔吾『イクサガミ』シリーズ（講談社文庫刊）

脚本：藤井道人 山口健人 八代理沙

音楽：大間々昂

撮影：今村圭佑 山田弘樹

照明：平山達弥 野田真基

プロダクションデザイナー：宮守由衣

衣装デザイン：宮本まさ江

キャラクタースーパーバイザー：橋本申二

VFX：横石淳

助監督：山本透、平林克理

エグゼクティブ・プロデューサー：高橋信一（「高」は、はしごだかが正式表記）

プロデューサー：押田興将

主演・プロデューサー・アクションプランナー：岡田准一

制作プロダクション：オフィス・シロウズ

企画・製作：Netflix

