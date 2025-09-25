TBSの若林有子アナウンサー（29）が24日、自身のインスタグラムを更新。夏休みのエジプト旅行ショットを披露した。

「夏休みはエジプトに行ってきました」と若林アナ。「皆で行ける20代最後の大きな旅行、人生の思い出になるところへと選んだ国。遺跡が壮大で、紅海が美しくて、エジプト文明があまりにも不思議で、驚きと感動で毎日心が湧き立つような旅でした。本当に行けてよかった！！！」とつづった。

「エネルギーをいっぱいチャージしたので、ここからさらにお仕事を頑張ろうという気持ちです」と記した。

「とりあえず今日は、初日のピラミッドの写真を。4500年前に造られたのが信じられない規模感！景観の中にピラミッドがあるのが面白くって、見るたびにエジプトにいるんだなぁと思わせてくれました。思い出が溢れていて、写真も大量にあるので、しばらくエジプト投稿が続くかもしれませんがお付き合いください！」と呼びかけた。

この投稿に、同局先輩の田村真子アナウンサーは「えーすごい！！またお話聞かせて」と反応。フォロワーからも「良い旅行でしたね 羨ましいです」「クレオパトラ」「ピラミッド、すごい迫力ですね」「素晴らしい」「一生に一度は行きたい」「マジ本物のピラミッドやん」などのコメントが寄せられている。