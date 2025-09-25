エボラ出血熱の流行発生地域に旅行した人は、感染者との接触を避け、地域を離れてから２１日間は症状に注意する必要がある/MSF/AP

アフリカのコンゴ民主共和国で再びエボラ出血熱が流行しているとして、米疾病対策センター（ＣＤＣ）が健康情報を出した。今回の流行では９月１８日までに３７例の症例が確認され、１９人が死亡している。

ＣＤＣは８日に渡航情報も発令。コンゴへの渡航者に対し、症状のある人との接触を避け、流行発生地域滞在中および発生地域を離れた後の２１日間は、エボラの症状について自身で経過観察を行うよう促した。

救急・臨床医療に詳しいジョージ・ワシントン大学のリーナ・ウェン准教授によると、エボラ熱はウイルスによって引き起こされる感染症で、世界保健機関（ＷＨＯ）によると致死率は約５０％。コンゴでの流行は１９７６年以来、１６回目。

エボラ熱の潜伏期間は２〜２１日だが、平均すると感染してから８〜１０日で発症する。最初は発熱、関節痛や筋肉痛、激しい頭痛、倦怠（けんたい）感といった症状が表れ、４〜５日たつと嘔吐（おうと）や下痢、目・口・鼻・直腸からの出血などを発症。臓器不全や発作、脳炎などに見舞われて死に至ることがある。

エボラ熱のウイルスは、感染者の血液や体液に触れることで、主に人から人へと感染する。感染者の体液が付着した寝具や食器、衣類、医療器具などから感染することもある。

米国では現在、二つの治療法が食品医薬品局（ＦＤＡ）に認可されている。ただし治療を受けても依然として致死率は高く、使用する薬剤は高額で輸送も困難なことから、エボラが流行しているサハラ砂漠以南の国で入手することは難しい。

ワクチンはＦＤＡが２０１９年に「エルベボ」を承認。欧州でも別のワクチンが承認されているが、米国では使用できない。