¤Ê¤Ë¤ïÃË»ÒÂç¶¶ÏÂÌé¡Ê28¡Ëtimelesz»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê30¡Ë¤¬¡¢26Ç¯4·î¤Ë¡ÖEX THEATER ARIAKE¡×¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é¡ÖAmberS¡Ý¥¢¥ó¥Ð¡¼¥¹¡Ý¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¸¶ºî¡¢µÓËÜ¤Ï²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ê38¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
Æ±Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê£¹ç·¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖTOKYO DREAM PARK¡ÊÅìµþ¥É¥ê¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯É½²ñ¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
²ÃÆ£¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Âç¶¶¤È»ûÀ¾¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Ï¹Í¤Ë½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤ÆÂç¶¶¤È»ûÀ¾¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤¶¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ê¤éÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£±Ê±ó¤Î¼ã¤µ¤äÉÔÏ·ÉÔ»à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²ÃÆ£¤Ï¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÂçÌò¤Ê¤Î¤ÇÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤·à¾ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£³èÆ°¤Î¾ì¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£±é½Ð¤Ï²Ï¸¶²íÉ§¤µ¤ó¤¬¤Ä¤È¤á¤ë¡£
Æ±·à¾ì¤ÏÌó1500ÀÊ¤Ç±é·à¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤É¤Î¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯6¡Á7·î¤Ï·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ46¼þÇ¯¶½¹Ô¤Î¿·ºî¾å±é¡¢¤½¤Î¸å¤â¥È¥Ë¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºî¤ÎÆüËÜ½é±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£