蓮見翔脚本「愛はスパイス」物語はクライマックスへ　9月28日（日）24時45分放送

テレ東で放送中のグルメショートドラマシリーズ『愛はスパイス』(毎週日曜深夜24時45分)。“飯”をテーマにした会話劇を、コントのようなテンポと切れ味で描く。

脚本は演劇ユニット「ダウ90000」の主宰であり、脚本・演出・出演のすべてを手がけるマルチクリエイター・蓮見翔。日本大学芸術学部映画学科出身で、リアルで緻密な会話劇と、日常を鋭く切り取る視点が高く評価されている。演劇・コント・映像とジャンルを超えた作品づくりで注目を集め、2023年にはForbes JAPAN「30 UNDER 30」にも選出。今、もっとも勢いのある若手表現者のひとりとして、演劇界のみならず映像業界からも熱視線を浴びている。

プロデューサーは『ゴッドタン』や『トークサバイバー！』など数々の話題作を手がける佐久間宣行。現在登録者数270万人を超える人気YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』も手がけている。

そんな本作が、いよいよ物語の佳境を迎える。 人気芸人たちが「飯の思い出」を語るたびに浮かび上がる、ひとりの彼女の存在。断片的な記憶が重なり合い、物語はついに“彼女”の正体へと収束。

その役を演じるのは、あの時代を象徴し、今なお多くの人々の記憶に刻まれる女優。笑いと食と記憶をめぐる物語の中で、この夏最大のサプライズを用意している。

≪出演者≫

錦鯉、アルコ&ピース平子祐希、タイムマシーン3号、ラブレターズ、Aマッソ加納、きしたかの、ひょうろく、ラランド、かが屋、春とヒコーキ

≪最終回放送スケジュール≫

9月28日（日）深夜24時45分～24時50分

※Youtubeではディレクターズカット版を放送終了後配信中

https://www.youtube.com/@love_is_spices

