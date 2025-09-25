動員105万人突破！ 『ブラック・ショーマン』福山雅治＆有村架純らキャストのクランクアップ写真到着
福山雅治が主演し、有村架純と初共演する映画『ブラック・ショーマン』より、福山＆有村ら主要キャストのクランクアップ写真が到着した。
【写真】『ブラック・ショーマン』クランクアップを迎えたキャストたち 素敵な集合写真も
9月12日から全国366館で公開し、9月23日までに観客動員数105万人、興行収入14.5億円を突破した本作。この度、大ヒットを記念して主要キャストのクランクアップ写真が一挙解禁された。
本作の撮影は、2024年10月から2025年5月下旬まで行われた。有村含め英一（仲村トオル）の教え子の同級生キャストは、物語のクライマックスシーンである教室での撮影をもって全員クランクアップを迎え、それぞれ花束を抱いた1ショットと、主演の福山と田中亮監督を含めた総勢10名での記念写真が公開された。
そして福山は、映画冒頭の「サムライゼン」のプロジェクションマッピングを用いたド迫力のイリュージョンを撮影しクランクアップ。甲冑に身を包み笑顔を浮かべた写真が解禁となった。
映画『ブラック・ショーマン』は公開中。
【写真】『ブラック・ショーマン』クランクアップを迎えたキャストたち 素敵な集合写真も
9月12日から全国366館で公開し、9月23日までに観客動員数105万人、興行収入14.5億円を突破した本作。この度、大ヒットを記念して主要キャストのクランクアップ写真が一挙解禁された。
本作の撮影は、2024年10月から2025年5月下旬まで行われた。有村含め英一（仲村トオル）の教え子の同級生キャストは、物語のクライマックスシーンである教室での撮影をもって全員クランクアップを迎え、それぞれ花束を抱いた1ショットと、主演の福山と田中亮監督を含めた総勢10名での記念写真が公開された。
そして福山は、映画冒頭の「サムライゼン」のプロジェクションマッピングを用いたド迫力のイリュージョンを撮影しクランクアップ。甲冑に身を包み笑顔を浮かべた写真が解禁となった。
映画『ブラック・ショーマン』は公開中。