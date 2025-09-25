日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２５日、ドジャース・大谷翔平投手の活躍を報じた。

大谷は２３日（日本時間２４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては今季最長で最多の６回９１球を投げて５安打無失点、８奪三振の好投を見せて２勝目（１敗）の権利を持って降板した。しかし救援陣が４点のリードを守れずにサヨナラ負けを喫し、２勝目とはならなかった。

またこの日の早朝にライバルのパドレスがブルワーズに敗れたことでドジャースのマジックが「２」となったことを伝えた。

これにコメンテーターでお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が「先週ドジャースタジアムに行ってきたんですよ」とコメント。「実際５１号ホームランを見たんですよ」と明かすと、スタジオは「すごーい！」「えー！」と騒然となった。

高橋は「大谷選手がホームランを打った瞬間、周りの子どもも、じいさんもおばちゃんもアメリカ人もメキシコ人も日本人も全員ハイタッチ。『ウィー・アー・ザ・ワールド』みたいになっていました。最高でした」と明かすと出演者は大笑いだった。