社会起業家の石山アンジュ氏が２５日、木曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を卒業した。

司会の羽鳥慎一アナウンサーが発表した。石山氏は「約５年間、本当に育てていただいてありがとうございました」と感謝した。４年半コメンテーターを務め「モーニングショーは社会を変える番組だと思っています。私はその一員になれて本当に光栄でした。ニュースひとつひとつに向き合ってみなさんと議論重ねた日々は一生の宝物ですし社会起業家として引き続きニュースにひとつひとつ向き合って行動していきたいと思います」と視聴者にあいさつしていた。

あいさつするバックで石山氏がお天気コーナーでストレッチする過去の名場面などが放送された。石山氏は「ストレッチに関しては視聴者の一人としてテレビの前でのびのびとやりたいと思います。ありがとうございました」と繰り返し感謝した。

感動的なあいさつの後ろでストレッチの映像が流れたこと羽鳥アナは「ごめんなさい…すごくしっかりすてきなこと言っていただいている後ろで変な映像がずっと…」と謝罪するとスタジオは爆笑に包まれた。そして羽鳥アナは「こちらのミスです。こちらのミスです。大変申し訳ありませんでした」と笑わせ、石山氏へ「４年半という長さです。アンジュさん、どうもありがとうございました」と感謝するとスタジオは大きな拍手に包まれた。