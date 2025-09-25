佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の25日の天気をお伝えします。



「台風進路図」

日本付近にはトリプル台風が発生しています。台風18号は25日中に熱帯低気圧に変わる見込みです。いずれも日本への直接の影響はなさそうですが、台風20号が週末に日本付近にかかる前線を刺激して、活動を活発にする恐れがあります。今週末は気象情報に注意してお過ごしください。



「天気の予想」

晴れるところが多いでしょう。ただ、一時的に雲が広がりにわか雨の可能性があります。折りたたみの傘を持っておくと安心です。



「洗濯物はどうなのか？」

各地で外に干せるでしょう。厚手のものもよく乾きそうです。ただ、にわか雨の可能性があるので、空模様にご注意ください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は24日と同じくらいのところが多いでしょう。久留米市33℃、福岡市、北九州市、飯塚市、佐賀市32℃、宗像市、大牟田市31℃、行橋市30℃の予想で、季節外れの暑さが続きます。



「なのか間予報」

天気は周期的に変わりそうです。日曜日は前線の影響で、雨足が強まる見込みです。その雨がやむと気温が下がり、来週は季節が一歩前進しそうです。