トランプ大統領が日本時間23日夜、国連総会で演説を行いました。そこで自画自賛や国連批判を繰り広げましたが、その真意は何だったのかを探っていきます。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「国連総会で“トランプ砲”真意は？」をテーマに解説します。

■米大統領「国連は新たな問題生み出している」

アメリカ・トランプ大統領

「米株式市場はかつてない好調だ。この場のほぼ全員が恩恵を受けている」

「まさにアメリカの黄金時代だ」

「国連は本来解決すべき問題を解決していないばかりか、新たな問題を生み出している」

山粼誠アナウンサー

「経済面などを含めて、自身の成果をアピールしつつ、国連総会の場で国連を批判していました」

■米・NY本部で国連総会 日本は石破首相が出席

山粼アナウンサー

「そもそも国連総会とは、一体どんな場なのか。193の国が加盟する国連の、アメリカ・ニューヨークにある本部で開催されるものです。日本からは石破総理が出席しています」

「ここでトランプ大統領は、2期目では初めての演説をおよそ1時間行いました。通常は持ち時間は15分ですが、相当な時間、オーバーしたということなんです」

桐谷美玲キャスター

「国連に加盟している国の首脳陣を前に、批判したということなんですね。1期目もそうだったんですか？」

山粼アナウンサー

「1期目でも国連や他国を名指しで批判というのはしていたんですが、2期目では内容がかなりヒートアップしたということなんです。今回はこういった発言もありました」

■トランプ大統領“国連批判”演説

山粼アナウンサー

「『私は7つの戦争を終結させた。国連からは合意に向け、支援を申し出る電話一本なかった』ということだったんです。ここで指している7つの戦争としてあげているのは、イスラエルとイランの紛争や、インドとパキスタンの衝突などをあげています。さらにこう続けました」

「『国連が提供したのは、壊れたエスカレーターとプロンプターだけ』だということなんです。どういうことなのか、答えはこちらの映像です」

「会場に向かうのぼりのエスカレーターに、トランプ大統領とメラニア夫人が乗ろうとした瞬間、エスカレーターが止まってしまうんです。止まった状態で歩いてのぼっていました」

「さらに演説の冒頭のシーンです。手元でファイルをめくる姿がありました。原稿を表示する装置のプロンプターが故障してしまったため、手元の紙の原稿を読む場面があったということなんです」

鈴江奈々アナウンサー

「なかなかのトラブル続きで、珍しい光景ですけれども、それを国連が唯一提供したものだというところは、ある意味皮肉を言っているということなんですね」

山粼アナウンサー

「そうですね。かなり皮肉を込めて発言をしているんです。国連に対する批判はこれだけにとどまりませんでした」

■国連の気候変動対策“史上最大の詐欺”

アメリカ・トランプ大統領

「これは史上最大の詐欺だ」

「地球温暖化も地球寒冷化ももう終わりだ。国連や多くの機関が悪意を持って行った予測は全て間違っていた」

山粼アナウンサー

「国連が推進してきた気候変動対策を、史上最大の詐欺だと主張したんです。トランプ大統領は就任直後、地球温暖化対策の国際的な枠組みである「パリ協定」からの離脱を宣言しています。そして、今回の演説でもその離脱を正当化しているんです」

「風力発電など、再生可能エネルギーは莫大な費用がかかり、機能しないものだと批判したんですね。そして、ホワイトハウスでは、石炭を『クリーンで美しい石炭』と呼ぶようにしている、ということなんです。豊富で手頃なエネルギーの石炭をいつでも提供する用意があると、トランプ大統領は持論を展開したんですね」

森圭介アナウンサー

「この時代に石炭を『クリーンで美しい』と表現するのもなかなかですし、環境の負荷よりもコストの方を重視しているということなんですかね？」

桐谷キャスター

「石炭を推し進めていきたい、ということなんですか？」

山粼アナウンサー

「4月には大統領令で、石炭産業を再び活性化させるための支援を打ち出しているんです。そういった狙いもあるとみられます」

■パレスチナ国家承認は反対の立場を強調

山粼アナウンサー

「こうした中で、パレスチナ自治区ガザ地区の情勢についても触れました。イギリスやフランスなどがパレスチナを国家として承認したことについて、“イスラム組織ハマスへの大きな報酬になる”と非難して、改めて反対の立場を強調しました」

忽滑谷こころアナウンサー

「承認しますと手を挙げる国がある一方で、アメリカは断固拒否。この二つの意見は相いれない、真っ二つということですよね」

■問題解決の実効性…問われる国連“存在意義”

山粼アナウンサー

「承認する国に対して批判することによって、さらに溝が深まったかたちになります。では、国連総会で発言した一連のトランプ砲の狙いは何なのか、見ていきます」

「ワシントン支局の山崎支局長は、トランプ大統領は国際協調には背を向けて、アメリカ第一主義を掲げている。国際機関などにおいて、金銭的なところも中心にアメリカの負担が重すぎると考えているんです。つまり、国連はアメリカにお金を出させるならば、成果を出すべきだと。ただ、その成果が出ていない。成果があがらないのであれば、アメリカの利益にならないことにお金を出したくないという、トランプ大統領のビジネスマンぶりが顕著にあらわれた形になっているんです」

鈴江アナウンサー

「国連の舞台でも、まさにディールしようという姿勢が見えてきますけれども。でも、戦争の反省から生まれた国連の機関というところをどう維持していくのかというところも、世界にも問われているかもしれませんね」

山粼アナウンサー

「国際協調に背を向けるトランプ大統領を前に、国連は80年を迎えています。問題解決への実効性や存在意義そのものを問われています」

（2025年9月24日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

