「mojojojo」のトートバッグ&ポーチセットが普段使いにぴったり。キーホルダーを付ければかわいさ増し増し！

ぬいぐるみ・雑貨ブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」から、「mojojojo トートバッグ&ポーチセットBOOK」が登場。

シンプルなデザイン&収納に便利なポーチ付きバッグは、普段使いにぴったりですよ。

9月30日（火）より、全国の書店や雑貨店にて順次販売が始まります。

「mojojojo」デザインのトートバッグ&ポーチセットが登場



今回登場する「mojojojo トートバッグ&ポーチセットBOOK」（税込2178円）は、A4サイズが入る大きさのトートバッグと、小物の収納に便利なポーチがセットになったアイテム。

使いやすいシンプルなデザインだから、通勤・通学・おでかけと、幅広いシーンに活躍しそう。

mojojojo好きの方は必見ですよ。

トートバッグは大容量で使いやすい！



トートバッグは、mojojojoのトレードマークでもある“Todd friends”が目を惹く、おしゃれなデザイン。

“Todd friends”はmojojojoの中でも特に人気のシリーズで、脱力したような顔立ちが愛くるしいんです。



バッグには、スマホやICカードが入る内ポケットが付いていて、サッと取り出すのに便利。

留め具のマグネットボタンは、片手で楽に開閉できるのもポイントです。

また、裏面には“mojojojo”のロゴが刺繍でほどこされており、その日の気分やファッションにあわせて、好きな面で楽しめますよ。

サイズは、幅約42cm×高さ約34cm×マチ約9cm、取っ手の長さは約55cmです。

スリムなポーチには、何を収納する？



バッグとセットになっているポーチは、大人もかわいく持ち運べる、ユニークでポップなデザイン。

サイズは、幅約19cm×高さ約14.5cmとマチがないタイプのため、スリムに収納できそう。

コスメやお菓子といった、散らかりがちなアイテムをサッとまとめるなど、自分だけの使い道を見つけてみて。

ゆるかわなキャラクターたちと、おでかけを楽しも



トートバッグとポーチのセットは、それぞれ単品でも、組み合わせても使える優秀さ。

キーホルダーなど、ほかのmojojojoアイテムと合わせればもっとキュートになりますよ。

書店などで見かけた際は、ぜひゲットしてみてはいかがでしょう。

「mojojojo トートバッグ&ポーチセットBOOK」詳細ページ
https://hon-hikidashi.jp/

