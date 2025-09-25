「mojojojo」のトートバッグ&ポーチセットが普段使いにぴったり。キーホルダーを付ければかわいさ増し増し！
ぬいぐるみ・雑貨ブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」から、「mojojojo トートバッグ&ポーチセットBOOK」が登場。
シンプルなデザイン&収納に便利なポーチ付きバッグは、普段使いにぴったりですよ。
9月30日（火）より、全国の書店や雑貨店にて順次販売が始まります。
「mojojojo」デザインのトートバッグ&ポーチセットが登場
今回登場する「mojojojo トートバッグ&ポーチセットBOOK」（税込2178円）は、A4サイズが入る大きさのトートバッグと、小物の収納に便利なポーチがセットになったアイテム。
使いやすいシンプルなデザインだから、通勤・通学・おでかけと、幅広いシーンに活躍しそう。
mojojojo好きの方は必見ですよ。
トートバッグは大容量で使いやすい！
トートバッグは、mojojojoのトレードマークでもある“Todd friends”が目を惹く、おしゃれなデザイン。
“Todd friends”はmojojojoの中でも特に人気のシリーズで、脱力したような顔立ちが愛くるしいんです。
バッグには、スマホやICカードが入る内ポケットが付いていて、サッと取り出すのに便利。
留め具のマグネットボタンは、片手で楽に開閉できるのもポイントです。
また、裏面には“mojojojo”のロゴが刺繍でほどこされており、その日の気分やファッションにあわせて、好きな面で楽しめますよ。
サイズは、幅約42cm×高さ約34cm×マチ約9cm、取っ手の長さは約55cmです。
スリムなポーチには、何を収納する？
バッグとセットになっているポーチは、大人もかわいく持ち運べる、ユニークでポップなデザイン。
サイズは、幅約19cm×高さ約14.5cmとマチがないタイプのため、スリムに収納できそう。
コスメやお菓子といった、散らかりがちなアイテムをサッとまとめるなど、自分だけの使い道を見つけてみて。
ゆるかわなキャラクターたちと、おでかけを楽しも
トートバッグとポーチのセットは、それぞれ単品でも、組み合わせても使える優秀さ。
キーホルダーなど、ほかのmojojojoアイテムと合わせればもっとキュートになりますよ。
書店などで見かけた際は、ぜひゲットしてみてはいかがでしょう。
「mojojojo トートバッグ&ポーチセットBOOK」詳細ページ
https://hon-hikidashi.jp/
参照元：日本出版販売株式会社 プレスリリース
