加藤シゲアキ、「EX THEATER ARIAKE」こけら落とし公演で原作・脚本 大橋和也＆寺西拓人がW主演
2026年4月に東京・有明に開業する「EX THEATER ARIAKE」のこけら落とし公演として大橋和也（なにわ男子）と寺西拓人（timelesz）がW主演する『AmberS -アンバース-』に決定した。NEWSの加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサーとして原作・脚本を担当する完全オリジナル作品となる。
【写真多数】『EX THEATER ARIAKE』イメージ ほかの施設の写真も
「EX THEATER ARIAKE」は、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」内にオープンする新劇場。演劇、ミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計が備わり、華やかなラインナップで心躍る舞台の数々を生み出していく。
そのこけら落とし公演として上演されるのが『AmberS -アンバース-』。2012年に「ピンクとグレー」にて作家デビューし、2021年「オルタネート」が直木賞候補にノミネート。2022年には原作・脚本を手掛けた舞台『染、色』の上演台本が岸田國士戯曲賞の最終候補にも選ばれた加藤。クリエイティブプロデューサーとしても今作に参加し、独自の世界線をプランナーたちと構築。今作では永遠の若さを司る薬”アンバース(琥珀)”を巡る、壮大な物語を誕生させる。
演出は明治座創業150周年記念ファイナル公演『メイジ・ザ・キャッツアイ』やミュージカル『アメリカン・サイコ』、現在上演中の音楽劇『謎解きはディナーのあとで』などで知られる河原雅彦が手掛け、加藤の描く壮大な世界観を新劇場に生み出す。
■スタッフコメント
▼加藤シゲアキ（クリエイティブプロデューサー・原作・脚本）
この度、『AmberS』のクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務めることになりました。
新劇場のこけら落としという大役ではありますが、小説を軸に培ってきた物語制作とエンタメ界に長く身を置いてきた経験を活かし、新たな舞台を展開できればと考えております。
そのうえで脚本だけではなく、クリエイティブプロデューサーというかたちで、チーム作りからやらせてもらっています。
脚本はおおむねできており、各所実現に向けて進んでいる状況ですが、すでに観客の方々の期待を越えるものになる予感がしております。
有明という地名にふさわしい幕開けになるに違いありませんので、どうか楽しみにしていてください。
▼河原雅彦（演出）
新劇場の柿落としである上に、加藤シゲアキくんが練り上げた壮大なテーマを擁する新作を預かるということで、シンプルに今はわくわく感しかないです。この劇場の未来に末長く光が差すよう、そんな第一歩を今回のカンパニーの一同で踏み出せたらと思うばかり。どうぞよろしくお願いします。
【写真多数】『EX THEATER ARIAKE』イメージ ほかの施設の写真も
「EX THEATER ARIAKE」は、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」内にオープンする新劇場。演劇、ミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計が備わり、華やかなラインナップで心躍る舞台の数々を生み出していく。
演出は明治座創業150周年記念ファイナル公演『メイジ・ザ・キャッツアイ』やミュージカル『アメリカン・サイコ』、現在上演中の音楽劇『謎解きはディナーのあとで』などで知られる河原雅彦が手掛け、加藤の描く壮大な世界観を新劇場に生み出す。
■スタッフコメント
▼加藤シゲアキ（クリエイティブプロデューサー・原作・脚本）
この度、『AmberS』のクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務めることになりました。
新劇場のこけら落としという大役ではありますが、小説を軸に培ってきた物語制作とエンタメ界に長く身を置いてきた経験を活かし、新たな舞台を展開できればと考えております。
そのうえで脚本だけではなく、クリエイティブプロデューサーというかたちで、チーム作りからやらせてもらっています。
脚本はおおむねできており、各所実現に向けて進んでいる状況ですが、すでに観客の方々の期待を越えるものになる予感がしております。
有明という地名にふさわしい幕開けになるに違いありませんので、どうか楽しみにしていてください。
▼河原雅彦（演出）
新劇場の柿落としである上に、加藤シゲアキくんが練り上げた壮大なテーマを擁する新作を預かるということで、シンプルに今はわくわく感しかないです。この劇場の未来に末長く光が差すよう、そんな第一歩を今回のカンパニーの一同で踏み出せたらと思うばかり。どうぞよろしくお願いします。