¡Ú±ÇÁü¡Û°úÂà¤Î¿Íµ¤ÎÏ»Î ¡ÈÂç¸ºÎÌ¡É¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡ÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê½½°ìÆüÌÜ¡¢°úÂà¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡ÈÂç¸ºÎÌ¡É¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¿Íµ¤ÎÏ»Î¤¬ÅÐ¾ì¡£¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÁé¤»¤Æ²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¾Ð´é¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¡¢´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¸Þ·î¾ì½êÃæ¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µ¾®·ë¡¦ËÌ¾¡ÉÙ»Î¤ÎÂç»³¿ÆÊý¤À¡£Âç»³¿ÆÊý¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ABEMA¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡£ËëÆâ¤Î¼èÁÈ¤òÁ°¤Ë°úÂà¸å¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡ÖÁé¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë±½¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÉô²°ÉÕ¤¤Î¿ÆÊý¤È¤·¤ÆÄï»Ò¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤ëÂç»³¿ÆÊý¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï184¥»¥ó¥Á¡¢159¥¥í¤ÎÂç¤¤ÊÂÎ¤ÇÀ¸³¶ÀïÀÓ424¾¡¡Ê368ÇÔ39µÙ¡Ë¡¢ËëÆâÀïÀÓ360¾¡¡Ê338ÇÔ37µÙ¡Ë¤Î¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¼ÂÄ¾¤Ê¿ÍÊÁ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¯¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È¤Û¤Ã¤¯¤ó¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡°úÂàÁ°¡¢±¦É¨É¨³¸¹üÃ¦±±¼ê½Ñ¤ä¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë½é¾ì½ê¤òÁ´µÙ¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£Ç¯»°·î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢½½»ÍÆüÌÜ¤ËÅö»þ¤ÎËë²¼É®Æ¬¡¦µÜ¾ë¡Ê¸½½½Î¾½½ËçÌÜ¡¦µÜÇµÉ÷¡Ë¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÅÚÉ¶²¼¤ËÅ¾Íî¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¼Ö°Ø»Ò¤òµñÈÝ¤·¤Æ¡¢Â¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¼«ÎÏ¤Ç²ÖÆ»¤ò²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Âç»³¿ÆÊý¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¥Ç¥«¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ½Å¤â35¥¥í¤°¤é¤¤Íî¤Á¤Æ¡¢Ä«¤â¥¹¥´¥¤³Ú¤Ëµ¯¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÚÆù¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ò¤·»Ï¤á¤Æ¡£¼ã¤¤»Ò¤Ë¶»½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¶»½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¶»½Ð¤»¤ë´î¤Ó¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é°úÂà¸å¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç»³¿ÆÊý¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÁé¤»¤Æ²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¾Ð´é¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö´é¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸µËÌ¾¡ÉÙ»Î¡¦Âç»³¿ÆÊý¤Î°úÂàÁêËÐ¤Ï¡¢ÍèÇ¯5·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë