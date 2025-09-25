

岡崎紗絵「Apuweiser-riche」キービジュアル

俳優・モデルの岡崎紗絵が着こなす『Apuweiser-riche（アプワイザー・リッシェ）』2025年秋の最旬ルック５体が25日、『Apuweiser-riche』公式オンラインショップ「Arpege story」で公開された。

株式会社アルページュが運営するレディースブランド「Apuweiser-riche」は、俳優・モデルの岡崎紗絵が着こなす 2025 年秋の最旬ルックを公式オンラインショップ「Arpege story（アルページュストーリー）」で公開した。

Apuweiser-richeは、トレンドを程よくおりこみ、シンプルでリッチなスタイル。女性がより輝けるよう、時代に敏感な女性に向けてあらゆるシーンで活躍するワードローブを発信している。

公式オンラインショップ「Arpege story」は、『Apuweiser-riche』『JUSGLITTY』『Rirandture』『Mystrada』『CADUNE』『Arpege story』など、人気ブランドが集う（株）アルページュが運営するセレクトショップ。【岡崎紗絵プロフィール】

1995年11月2日生まれ / 愛知県出身モデルとして2012年『ミスセブンティーン』でグランプリを獲得しデビュー。

ファッション誌『Ray』の専属モデルを約9年間務めた。

俳優としては、ドラマ 『教場II』、『 花嫁未満 エスケープ』、『GTO リバイバル』、『あのクズを殴ってやりたいんだ』、『なんで私が神説教』など話題作に出演。

映画では『mellow』、『 緑のざわめき』など数々の作品に出演した。現在公開中の映画『ブラックショーマン』にも出演。俳優とモデルの活躍が多岐にわたる。※公式オンラインショップ「Arpege story（アルページュストーリー）」：https://ap-story.jp/apuweiser-riche/