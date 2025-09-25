◆米大リーグ フィリーズ１１―１マーリンズ（２４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手が２４日（日本時間２５日）、本拠のマーリンズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、２試合連続の５５、５６号本塁打を含む４安打の大暴れを見せた。

敵地で５試合本塁打が途絶えていたシュワバーだったが、本拠にもどって２戦連続だ。第１打席は惜しくもフェンス越えとならなかった（二塁打）が３回１死無走者。左腕ウェザーズの直球を得意のバックスクリーンにたたき込んだ。これで左投手からの本塁打は左打者としては史上最多の２３本目。

そして７回には右腕ベヨーソのボール１からの２球目の低めの直球を右中間２階席に打球速度１８７キロ、飛距離１４３メートルの特大５６号弾。チーム記録は２００６年ライアン・ハワードの５８本にあと２本となった。

シュワバーは今季、自身初の５０本の大台に到達。本塁打王争いは大谷翔平（ドジャース）と接戦を繰り広げているが、打点では２位アロンソ（メッツ）に９点差をつけて、２冠へ向けて突き進んでいる。

なお、チームは９３勝目を挙げ、ナ・リーグ２位以上が確定した。