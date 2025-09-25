¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó´ÆÆÄ¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢100Ç¯¸å¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡§¥Ó¥«¥ß¥ó¥°¡Ù¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅÁÀâ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥ß¡¼¡¦¥Ú¥¤¥¸¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥é¥ó¥È¤¬½é¤á¤Æ¸øÇ§¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡§¥Ó¥«¥ß¥ó¥°¡Ù¤¬9·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤¬¥Ð¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ê¡¢±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤òÉôÊ¬Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¶Ê¤Þ¤ë¤´¤È±Ç¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëËÜºî¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ý¤³¤Î±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡¡2017Ç¯¤Ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ì¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¤é¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò4Éôºî¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦²»³Ú¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Âè2¼¡ÂçÀï¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ëºî¤ë¤â¤Î¤Ï1970Ç¯Âå¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤â¼Ò²ñ³ØÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿»þÂå¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÍÄ¤¤º¢¤Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î²»³Ú¤Î¤³¤È¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò3²óÆÉ¤ó¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤é¤Î²»³Ú¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢±Ç²è²½¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÊª¸ì¤¬ËÍ¤Î°Õ¿Þ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤ÏËÜÅö¤ËËÍ¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î»þÂå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¶Ê¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢»ëÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ¤ÏÈà¤é¤Î²»³ÚÅª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤È¤Æ¤â¥é¥Ç¥£¥«¥ë¡ÊµÞ¿ÊÅª¡Ë¤À¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Þ¥¯¥¬¡¼¥Æ¥£¤â¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤òÊ¹¤¤¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Ê¤éÈà½÷¤Ë¤âÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¡¢Èà½÷¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢100Ç¯¸å¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿»ëÅÀ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÎÇØ·Ê¤ä´Ø·¸À¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê»ö¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ýº£²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥Ú¥¤¥¸¤È¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥é¥ó¥È¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ò¡¢3¿Í°ì½ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÄÊÌ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬¤È¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¾Ú¸À¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥à¤ÎÀ¸Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼²»¸»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤Ü3¿Í¤Î¸ì¤ê¤À¤±¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¹½À®¤Ë¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤ËËÄÂç¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤¤¤¤±Ç²è¤Î¾ò·ï¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡¢3¿Í¤ÎÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤¨¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£3¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤é¼«¿È¤¬¤ª¸ß¤¤¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¸å¤â°ìÀÚÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤ÈÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ã¤¦¸À¸ì¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»úËë¤òÄÌ¤·¤Æ±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤ÎÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ä¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤äÉ½¾ð¡¢¤½¤·¤Æ²»³ÚÀ¤¬²èÌÌ¤Ë¸½¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é3¿Í¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë·ù¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢¥ì¥³¡¼¥É·ÀÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±°ÎÂç¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯»þ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò³Ø¤Ö¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï7Ê¬´Ö¤Î¶Ê¤â¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÎ®¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ÑµÒ¤¬½é¤á¤ÆÈà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¶Ã¤¤È¶¦¤Ë¤¹¤´¤¤Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢²»¤È±ÇÁü¤ÎºÆ¸½¤È¤¤¤¦¤«½¤Éü¤¬¸«»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³ä¤È¸¶»ÏÅª¤ÊÊýË¡¤Ç½¤Éü¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡¡¤½¤³¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ëÎ¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Î¥é¥ë¤ÎÀ¤³¦¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ÇÏ¿¤é¤ì¤¿²»¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÊ¹¤¤¿¤¯¤Æ¤âÊ¹¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤òºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾õÂÖ¤Ç´ÑµÒ¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤¬ºÇ½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤¿68Ç¯¤Ï¤Þ¤À¥â¥Î¥é¥ë¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢2ËçÌÜ¤Î»þ¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥ì¥ª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¤è¤ê¹¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥â¥Î¥é¥ë¤«¤é¥¹¥Æ¥ì¥ª¡¢¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤â¥â¥Î¥¯¥í¤«¤é¥«¥é¡¼¤Ø¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÊÑÁ«¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢²»¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤±ü¤µ¤ó¤ò¤³¤Î±Ç²è¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¤Ç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ë¤ï¡×¤È¤«¡¢¡Ö»ä¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý³Î¤«¤ËÀÎ¼«Ê¬¤¬Ê¹¤¤¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤Î²»¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿²»¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î²»³Ú¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÈà¤é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²»¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥à¤¬¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂçÊÑµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤¬´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Î±Ç²è¤Îºî¤êÊý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ÎÂ¿¤¯¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥É¥é¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¤â¤Ã¤È²¼À¤ÏÃ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¤Î»Ù¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò»ä¤¿¤Á¤Î»£¤ê¤¿¤¤ÊýË¡¤Ç»£¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅÄÃæÍºÆó¡Ë