『クリーミーパイ』

　ミスタードーナツは、“みんなのおなかにぴったりおいしい！”をテーマに食事メニューを展開している「ミスドゴハン」シリーズからパイ3種を10月1日から3月下旬までの期間限定で発売する。

【写真】食感も楽しい！『つぶつぶコーンクリームパイ』断面図

　同店では「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、新しい出会いにワクワクする店を目指し取り組んでいる。

　今回発売する季節限定のパイはクリーミーなシチューやラザニア風の具材、コーンクリームをサクサクのパイで包んで焼き上げた商品。

■商品詳細
『きのことチキンのクリームシチューパイ』テイクアウト259円／イートイン264円

マッシュルームとまいたけの2種類のきのこと、チキンが入ったクリームシチューパイ。生地はサクサク、中はクリーミーな食感。

『ミートソースのラザニア風パイ』テイクアウト259円／イートイン264円

完熟トマトのミートソースにマカロニを加え、クリーミーなホワイトソースと合わせた、ラザニアをイメージしたパイ。

『つぶつぶコーンクリームパイ』テイクアウト259円／イートイン264円

スーパースイートコーンを使用した、つぶつぶ食感のコーンクリームフィリングをサクサクのパイ生地で包んで焼き上げた。