とろ〜りクリーム×サクサクのパイ ミスタードーナツから季節限定のパイ3種登場
ミスタードーナツは、“みんなのおなかにぴったりおいしい！”をテーマに食事メニューを展開している「ミスドゴハン」シリーズからパイ3種を10月1日から3月下旬までの期間限定で発売する。
【写真】食感も楽しい！『つぶつぶコーンクリームパイ』断面図
同店では「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、新しい出会いにワクワクする店を目指し取り組んでいる。
今回発売する季節限定のパイはクリーミーなシチューやラザニア風の具材、コーンクリームをサクサクのパイで包んで焼き上げた商品。
■商品詳細
『きのことチキンのクリームシチューパイ』テイクアウト259円／イートイン264円
マッシュルームとまいたけの2種類のきのこと、チキンが入ったクリームシチューパイ。生地はサクサク、中はクリーミーな食感。
『ミートソースのラザニア風パイ』テイクアウト259円／イートイン264円
完熟トマトのミートソースにマカロニを加え、クリーミーなホワイトソースと合わせた、ラザニアをイメージしたパイ。
『つぶつぶコーンクリームパイ』テイクアウト259円／イートイン264円
スーパースイートコーンを使用した、つぶつぶ食感のコーンクリームフィリングをサクサクのパイ生地で包んで焼き上げた。
